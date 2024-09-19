Saç Tellerinden Sanat: Iraklı Berberin Hikayesi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Saç Tellerinden Sanat: Iraklı Berberin Hikayesi

Iraklı berber Hüseyin Falih, tıraş yaptığı saçlardan tablolar yaparak sanatını ve mesleğini birleştiriyor.

19.09.2024 11:19
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Iraklı berber Hüseyin Falih, tıraş ettiği müşterilerin saç tellerinden insan portresi ve hayvan çizimleri gibi değişik tablolar yaparak, mesleğiyle resim sanatını birleştiriyor.

Bağdat'ın merkezi Karrada bölgesinde berber dükkanı bulunan Falih, aynı zamanda ressam. Değişik çizim sanatıyla ortaya koyduğu tabloları özellikle sosyal medyada ilgi gören Falih'in Instagram hesabında 30 binden fazla takipçisi bulunuyor ve paylaştığı bazı çalışmaları burada binlerce beğeni alıyor.

Falih, sadece tablolar değil, bazen yerde oturup, dükkanda toplanan saç telleriyle de çizim yapıyor. Iraklı berber, yerde yaptığı çizimlerin fotoğrafını çekip arşivliyor. Falih'in Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi ve İngiliz sinema oyuncusu Charlie Chaplin gibi kişileri resmettiği çizimleri dikkati çekiyor.

"Berberlikle resim sanatını birleştirdim"

Iraklı ressam ve berber Falih, AA muhabirine yaptığı çizimlerini anlattı.

Berberlikle resim sanatını birleştirdiğini ifade eden Falih, üniversiteden beden eğitimi öğretmenliği mezunu olduğunu, çizim hobisinin ise 9 yaşında başladığını belirtti.

Falih, "Çocuk yaşta bir ressam olduğumu keşfettim. Çizim işini bir süre yaptım ama hiçbir destek göremeyince buna ara vermek zoruna kaldım. Daha sonra tekrar ama bu sefer değişik ve ilginç bir şeyle çizime geri döndüm ve yeni çizim sanatları keşfetmeye başladım. Pekmez ve tahini katarak veya renkli tuz kullanarak tablolar yaptım." dedi.

Aynı zamanda berber olduğu için aklında "saç tellerinden çizim yapma" fikrinin doğduğunu aktaran Falih, şöyle devam etti:

"2014'te saç tellerinden çizim yapma işine yoğunlaştım ve günlük yaklaşık 7 saate çıkan bir uğraş söz konusuydu. Bu sanata yeni başladığımda sanırım başarı oranım yüzde 50 civarındaydı ve profesyonelce değildi. Gece dükkanı kapatıp sabaha kadar bu yönde kendimi eğitmeye başladım. 2020'de iyice profesyonelleşerek müşterilerin saç tellerinden çizim sanatını icat ettim. Berberlikle resim sanatını birleştirmek istedim. Bu sanat ses getirdi ve birçok resim sanatçısı bunun üzerine çalışmaya başladı. Bu sanatı öğrenmek isteyen kimseye karşı da cimri davranmayacağım."

Yerde biriken saçların uçmaması için "vantilatör" kullanmıyor

Falih, müşterilerin tıraşı sırasında yere düşen saç tellerinin dağılmaması ve kolay toplanması için yaz aylarda sıcak havalara rağmen dükkanda vantilatör çalıştırmadığını anlattı.

Bağdat'ta yakında "saç tellerinden oluşan tablolar" sergisi açacağını dile getiren Falih, "1 tablo bazen 1 ile 2 ay bazen de 1 ile 2 saatimi alıyor. En uzun tablo çizimim 4 ay sürdü, en kısa tablom da 2 dakika sürdü. Bazı tablolarımı gelir elde etmek için satıyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Saç Tellerinden Sanat: Iraklı Berberin Hikayesi - Son Dakika

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