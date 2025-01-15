Safiye Ayla Targan, Vefatının 27. Yılında Anıldı

Kültür Sanat

Türk Eğitim Vakfı (TEV), Türk sanat müziği sanatçısı Safiye Ayla Targan ve Eşi Şerif Muhiddin Targan'ı vefatının 27. yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törenle andı.

Targan ile eşi Şerif Muhiddin Targan için Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabirleri başında Kur'an-Kerim okunarak, dua edildi. Mal varlığını Türk Eğitim Vakfı'na bağışlayan Targan bugüne kadar 2 bin 12 burs ile öğrencinin eğitim hayatına destek oldu.

'BİZLERE İLHAM KAYNAĞI OLMAYA DEVAM EDİYOR'

Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürü Banu Taşkın, "Safiye Ayla Targan, zarif sesi ve benzersiz yorumu ile Türk Sanat Müziği'ne ilham veren kıymetli değerlerimiz arasında yer alıyor. Kendisi eğitime adanmış yaşamıyla vakfımızın gençler için attığı her adımda bizlere ilham kaynağı olmaya devam ediyor. 57 yıldır gençlerimizin geleceğini eğitimle aydınlatmak için çalışıyoruz. Bu uzun ve zorlu yolda gücümüzü bağışçılarımızda alıyoruz. Aynı zamanda TEV Mütevelliler Heyeti Üyesi olan kıymetli bağışçımız Safiye Ayla Targan'ın bıraktığı bu eşsiz mirası sevgi, minnet ve kararlılıkla yaşatmaya devam ediyoruz" dedi.