Safranbolu'da ecdat yadigarı 32 tarihi cami gözbebeği gibi korunuyor - Son Dakika
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Safranbolu'da ecdat yadigarı 32 tarihi cami gözbebeği gibi korunuyor

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki tarihi camiler aslına uygun korunarak gelecek nesillere aktarılıyor. İlçede koruma altındaki 32 caminin bulunduğunu belirten Müftü Aydın Bostancı, camilerin toplumu bir araya getiren mekanlar olduğunu söyledi.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, ecdat yadigarı tarihi camiler aslına uygun korunarak gelecek nesillere aktarılıyor.

Tarihi ilçede, ahşap ya da taş ağırlıklı yapılmış farklı mimari özelliklere sahip koruma altındaki 32 cami bulunuyor.

Dış mimarileri, işlemeleri, minareleri, kubbeleri ve diğer özellikleriyle şehrin de simgesi haline gelen camiler, halk arasında ve çeşitli kaynaklarda anlatılan ilginç yapılış hikayeleriyle merak uyandırıyor.

"Ecdat yadigarı camileri gözbebeğimiz gibi koruyoruz"

Safranbolu Müftüsü Aydın Bostancı, AA muhabirine, 1-7 Ekim tarihlerinde Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın kutlandığını hatırlattı.

Bostancı, Tarihi Çarşı ve ilçe genelindeki 87 cami bulunduğunu belirterek, ilçe genelinde ise 227 caminin olduğunu söyledi.

Camilerin Türk medeniyeti ve kültüründe önemli yer edindiğini dile getiren Bostancı, "Camiler sadece ibadet yerleri değil. Camiler toplumu bir araya getiren, makam, mevki, her şeyi ortadan kaldıran, Allah'ın huzurunda insanları eşit hale getiren müstesna mekanlar. Dua mekanları, içerisine girdiğimizde huzur bulduğumuz ortamlar. Aynı zamanda camiler toplumun sorunlarının konuşulduğu, çözümler arandığı müstesna mekanlar. Malumunuz Kurtuluş Savaşı'nda da camilerden yapılan vaazlarda vatandaşlarımız, milletimiz vatan savunması konusunda teşvik edilmiş ve bu konuda bilgilendirilmişlerdir." diye konuştu.

Bostancı, 15 Temmuz 2016'da camilerden salaların verildiğini anımsatarak, "O salalar ki milletimizi topyekün ayağa kaldırmış ve vatan savunmasında ülkemizin meydanlarına vatandaşı sevk ederek vatanımızın birliğine, dirliğine katkı vermiştir. Bu yönüyle camiler hem manevi mekanlar hem de toplumun birliğini, beraberliğini temsil eden, sorunlarının çözüme kavuşturulduğu önemli mekanlardır." dedi.

Ecdadın gittiği her yere imarı cami merkezli inşa ettiğini anlatan Bostancı, "Bir memleket kuracağı yerin en merkezine camiyi koymuş ve etrafına hamamı, medreseye koymuş ve etrafında şehir olarak oluşturmuştur." ifadesini kullandı.

Bostancı, Safranbolu'nun da kadim kültüre ve tarihe sahip, Candaroğulları'ndan, Selçuklu'dan, Osmanlı'dan miras kalan bir yer olduğuna işaret ederek, "Ecdadımız Safranbolu Tarihi Çarşı'da güzel camileri tarihten günümüze miras olarak bize emanet bırakmış. Biz de bugün onları gözbebeğimiz gibi koruyoruz. Cemaatle donatmaya çalışıyoruz ve bizden sonraki nesillere de en güzel şekilde aktarmanın gayretindeyiz." diye konuştu.

Kaynak: AA
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