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Safranbolu'da Turist Sayısı Artıyor - Son Dakika
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Safranbolu'da Turist Sayısı Artıyor

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu, 11 ayda yaklaşık 1 milyon turist ziyaret etti. Turist sayısında pandemi sonrasında dönemi öncesine oranla 300 bine varan artış yaşandı. Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, turizmdeki artışı ve konaklama tesislerindeki yüzde 80-150 arasındaki artışı açıkladı.

Safranbolu\'da Turist Sayısı Artıyor
14.12.2023 - 03:54,  Güncelleme: 03:59
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Safranbolu'da turist sayısı her geçen gün artıyor

UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Safranbolu'yu 11 ayda yaklaşık 1 milyon turist ziyaret etti

Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı:

"3 bin yatak kapasiteli bu şehirde turizmcilerle konuştuğumuzda geçen yıla göre yüzde 80 ve yüzde 150'ye varan artışlar var"

KARABÜK - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesi, yıllık 1,5 milyon turist hedefine her geçen daha da yaklaşıyor.

Osmanlı döneminde kalma han, hamam, cami, çeşme, konak ve köprülerle açık hava müzesini andıran tarihi ilçeyi 11 ayda yaklaşık 1 milyon kişi ziyaret etti. Mimarisi, şehir hayatı ve kültürünü yansıtması dolayısıyla "Osmanlı'nın parmak izi" olarak adlandırılan Safranbolu'da, turist sayısında pandemi sonrasında dönemi öncesine oranla 300 bine varan artışı oldu.

Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Safranbolu'nun "Korumanın başkenti" olarak adlandırıldığını, pandemi döneminde dünyada olduğu gibi ilçede de bir gerileme yaşandığını belirtti.

"Pandemi dönemi öncesi ve sonrası dönemle Safranbolu'muzu kıyasladığımızda her yıl 150, 250 ve 300 bine varan turist sayısının artışını gözlemliyoruz" diyen Kaymakam Yazıcı, "Biz bu yıl da resmi veriler eşiğinde konuşacak olursak yabancı turist noktasında yüzde 250 artışı yaşamış bir şehiriz. Aynı zamanda yerli turizm noktasında da ziyaretçilerimizin yüzde 20'den fazla arttığını görüyoruz. Şimdi bu rakamlar gösteriyor ki, biz zaten hedefimiz olan 1,5 milyon turist ağırlama noktasında yürütülen bu çalışmalarla bu değerlere zaten şu anda yakınız. Biz bu yıl geçen yıla oranla yüzde 250 artış noktasında yabancı ziyaretle ziyaretçilerle ilgili 1 milyon turist sayısına yaklaştık" dedi.

Konaklamalı turist sayısında yüzde 150 artış

Safranbolu'da 91 konaklama tesisi olduğunu anlatan Yazıcı, "Yaklaşık 3 bin yatak kapasiteli bu şehirde turizmcilerle konuştuğumuzda geçen yıla göre yüzde 80 ve yüzde 150'ye varan artışlar var. Elimizde bu resmi veriler olduğunda ne Safranbolu'da turizmin gerilediğinden bahsedebiliriz ne Safranbolu'ya her yıl gelen ziyaretçi sayısının düştüğünü söyleyebiliriz ne de Safranbolu'nun turizm gelirlerini alma noktasında geçen yıllardan daha düşük bir veriye sahip olduğunu düşünebiliriz" diye konuştu.

Safranbolu dünyanın gözbebeği

Safranbolu'nun sürekli çalışmaların yapıldığı bir şehir olduğunu anlatan Kaymakam Yazıcı, şunları kaydetti:

"Safranbolu dünyaya mal olmuş bir şehir. Sadece ülkemizde değil, dünyada da göz bebeği bir şehir olduğundan dolayı bu şehirde her gün çalışma yapılıyor. Turizm noktasında olsun, sektörel noktada olsun, şehrin estetiği noktasında olsun, gastronomisi noktasında olsun, yeni tarihi mekanların açılması, geliştirilmesi restorasyonu noktasında olsun her yıl burada çalışmalar gözlemliyoruz. Bu manada bahsi geçen ifadelerin ben kesinlikle doğru olmadığını düşünüyorum. Tabii bu açıklamaların belli bilimsel veriler ve gerçekten süzgeçten geçirilmiş, analiz edilmiş veriler eşliğinde ifade edilmesi tabii daha güzel olabilir. Biz elbette sorumlu kamu görevlileri olarak yanlış bir şey varsa onu düzeltmeye ve gerçek verileri de sevgili halkımızla veya kamuoyuyla paylaşmaya çalışıyoruz."

Safranbolu'nun her gün güzelliğine güzellik katıldığını ifade eden Yazıcı, "Dünyanın 108 ülkesinden burada bir ziyaretçi ağırlıyoruz. Geçmiş yıllara baktığımızda bu kıyası yaptığımız zaman dünyanın da Safranbolu'yu ziyaret etmek isteyen turistlerin de dikkatini çeken bir şehir" dedi.

Kaynak: İHA
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