Safranbolu'daki Tarihi Camiler Ramazan'a Hazır

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"Korumanın başkenti" Safranbolu'daki asırlık camiler Ramazan ayını bekliyor

Ecdat yadigarı tarihi camiler ramazan ayının manevi atmosferi en iyi şekilde yansıtacak

KARABÜK - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve Osmanlı dönemi mimarisinin eşsiz örneklerini barındıran Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tarihi camiler Ramazan ayına hazır hale getirildi.

"Osmanlı'nın parmak izi", "Açık hava müzesi", "En iyi korunan kent" ve "Korumanın başkenti" gibi unvanlarla anılan ilçede bulunan İzzet Mehmet Paşa Camii, Köprülü Mehmet Paşa Camii, Lütfiye (Kaçak) Camii ve Ulu Camii gibi tarihi ibadethaneler, Ramazan ayının manevi atmosferini en iyi şekilde yansıtmak için hazırlandı.

Safranbolu İlçe Müftülüğü tarafından camilerin temizlik, aydınlatma ve bakım işlemlerini titizlikle yapılırken, özellikle tarihi camilerin orijinal dokusunu koruyarak yapılan çalışmalar, ramazan ayının manevi havasını daha da anlamlı kılacak.

Safranbolu'nun Arnavut kaldırımlı dar sokaklarında yükselen tarihi camilerde her akşam teravih namazı kılınacak, mukabele ve Kur'an-ı Kerim okunacak.

"Bütün camilerde teravih eda edilecek"

İl Müftüsü Ali Erhun, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayına en iyi şekilde hazırlandıklarını belirtti.

Bütün camilerin görevliler tarafından temizlik ve bakımlarının yapıldığını ifade eden Erhun, "Nasip olursa bütün camilerimizde cemaatle teravih namazları eda edilecek. Bütün camilerimizin mukabele okunacak, Kur'an takip edilecek. Peygamber Efendimizden günümüze kadar bize tevarüs eden, sünnet olan mukabele sünnetini inşallah biz de aynı şekilde devam ettireceğiz" dedi.

Osmanlı şehri Safranbolu'daki tarihi camilerde de ramazanın en güzel şekilde eda edilmesi için tedbirlerin alındığını aktaran Erhun, "Köprülü Mehmet Paşa Camimiz var, Kazdağlı Camimiz var, İzzet Mehmet Paşa Camimiz var, Dağdelen Camimiz var. Bunların hepsi ecdadın bize yadigarı" değerlendirmesinde bulundu.

12 camide hatimle teravih kılınacak

Hem Safranbolu hem de Karabük'te 12 camide hatimle teravih namazı kılınacağını açıklayan Müftü Erhun, şunları kaydetti:

"Safranbolu'daki camilerimiz Dedeoğlu Camii, Asiye Hatun Camii, Sultan Tepe Camii, Kavaklar Camii, Bostanbükü Bahçelievler Cami ve Safa mescidinde teravihler hatimle kılınacaktır. Yani ecdadımızdan bize tevarüs eden güzellikleri aynı şekilde devam ettirmek istiyoruz. Müslüman memlekette, belde de ramazanın güzelliğini ve bereketini hep birlikte yaşayalım diye arzu ediyoruz. Vatandaşlarımızın tarihi bir miras olarak tescillenen Safranbolu'ya gelip; Safranbolu'yu görmelerini, ramazanda bir iftar, bir sahur, bir teravih de olsa geçirmelerini, idrak etmelerini arzu ederiz."