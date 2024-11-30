Safranbolu'nun çilingir ustası "Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü"yle gururlandı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Safranbolu'nun çilingir ustası "Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü"yle gururlandı

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan son çilingir ustası Hüseyin Şahin Özdemir, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü"ne layık görülmenin gururunu taşıyor.

30.11.2024 18:46
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UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan son çilingir ustası Hüseyin Şahin Özdemir, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü"ne layık görülmenin gururunu taşıyor.

"UNESCO çilingiri" unvanlı Özdemir, pek çok uygarlığa ev sahipliği yapan, özellikle Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme, köprü ve konaklarla öne çıkan üç bin yıllık geçmişe sahip Safranbolu'daki tarihi Demirciler Çarşısı'nda 16 yaşında mesleğe çırak olarak başladı.

Zamanla kendisini geliştirerek kilit işinde ustalaşan Özdemir, 46 yıldır ocak başında çekiç sallayarak tarihi evlere kilit üretiyor.

Mesleğinin son temsilcisi, yaptığı kilitlerle tarihi konakların yaklaşık dört metreyi bulan büyük ve desenli kapılarını süslüyor.

Türkiye'nin birçok bölgesinde restorasyona alınan UNESCO'ya ait yapı ve sit alanlarının metal işlerini de yapan Özdemir'in kilitleri, yerli ve yabancı ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Özdemir, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden "Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü"nü almaktan onur duyuyor.

"Duygularla tarif edilemez"

Hüseyin Şahin Özdemir, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden ödül almanın, duygularla tarif edilemeyeceğini ancak yaşanılacağını söyledi.

Yıllardır verdiği emeğin karşılığını aldığını belirten Özdemir, "Zirveye çıkan ustalarımız ne yapmış, nasıl yapmışsa araştırdık biz de yaptığımız eserlerde aynısını uyguladık. Böyle bir ödüle layık görülmemizin sebebi budur." dedi.

Özdemir, ödül almanın kendisine ayrı bir sorumluluk yüklediğini dile getirerek, "Şimdi işimize daha iyi sarılmamız gerektiğini ve bu sorumluluğu da en güzel şekilde yapmamız gerektiğini anladık. Bilgilerimize biraz daha bilgi katmamız, aynı seviyede ustalığımızın saymaması ve daha üst seviyelere çıkan ustalarımızı örnek alarak biz de onlara katılmamız gerektiğini biliyoruz. Onu bize hissettirdi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Hüseyin Şahin, Safranbolu, Turizm, Unesco, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Safranbolu'nun çilingir ustası 'Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü'yle gururlandı - Son Dakika

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