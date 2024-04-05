Safranbolu, Ramazan Bayramı'nda 300 Ton Lokum Üretecek

Kültür Sanat

Türkiye bayramda lokuma doyacak

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde misafirlerine lokum tadında bayram yaşatacak

KARABÜK - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "evleriyle dünyaca ünlü" Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Ramazan Bayramı'nda 300 ton lokum üretimi hedefleniyor.

3 bin yıllık tarihi geçmişe sahip Safranbolu'da, Türk kent kültürünün bugüne kadar bozulmadan gelen en önemli lezzetlerinden birisi olan lokumun safranlı başta olmak üzere; damla sakızlı, fındıklı, güllü, çifte kavrulmuş, çikolatalı, sade ve fıstıklı gibi 50 çeşidiyle ilçeye gelen misafirlere sunuluyor.

Kilosu çeşitlerine göre 180 lira ile 900 lira arasında satılan Safranbolu lokumlarının en önemli özelliği diğer lokumlara göre hafif, katkısız olması ve boğazı yakmaması.

Ramazan Bayramı süresince 300 ton lokumun üretilmesi hedeflenirken, Safranbolu'ya gelen yerli ve yabancı turistler lokuma doyacak.

Lokum üreticisi Erdinç Sezer, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, kış mevsiminden sonra gelen böyle bir tatilin Safranbolu halkı ve esnafı olarak kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

9 günlük tatilin böyle bir mevsime denk gelmesinin kendileri için büyük bir avantaj olduğunu ifade eden Sezer, "Ege ve Akdeniz'de gidemeyecek insanlar hem memleketlerine gelecekler ya da işte Safranbolu gibi kültürel turizmin ön planda olduğu yerleri tercih edeceklerdir. Bu da zaten otellerin rezervasyonlarından rezervasyonların dolmuş olmasına rağmen hala gelen taleplerden de yoğun bir bayram dönemi geçireceğimizin göstergesi. Yaklaşık 9 günlük tatilin 5 günü, 6 gününde Safranbolu yüzde 100 doluluğa ulaşmış durumda. Arkadaşlardan otelci arkadaşlardan aldığımız veriler onu gösteriyor. Çok hareketli, yoğun belki rekorların kırılabileceği; insan anlamında, gelen misafirlerin sayısı anlamında rekorların kırılabileceği bir bayram dönemine giriyoruz" dedi.

"30 tonluk bir lokum ürettik"

Tüm hazırlıklarının tamam olduğunu vurgulayan Sezer, "Artık gelecek olan misafirlerimizi, şehir dışında yaşayan hemşehrilerimizi Safranbolu'ya bekliyoruz. Hem Safranbolu'daki mağazalarımızda satılmak üzere hem de şehir dışındaki bazı satış noktalarına ulaştırılmak üzere yaklaşık 30 tonluk bir lokum üretimi yaptık. Biz bu yıl firmamızın 82'inci yılı ve 82'inci Şeker Bayramı'nı kutlayacağız. Bizim için böyle de bir ayrı önemi var. Yaklaşık 30 ton gibi bir üretimimiz oldu, hala da devam ediyoruz bayram süresince yine çalışmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

Yaklaşık 50 çeşit ürünleri olduğunu aktaran Sezer, şunları kaydetti:

"Bütün keselere herkesin kesesine uygun fiyatlandırmalarımız var. Lokum fiyatları 180 liradan başlayıp 900 liraya kadar gidiyor. Bunun için de çerez oranı çok büyük etki ediyor. Sade lokumlardan, bol fıstıklı yüzde 50 oranına sahip ürünlere kadar geniş bir ürün yelpazemiz var.

"Herhangi bir katkı maddesi yok"

Safranbolu lokumunun raf ömrünün kısa olduğunu anlatan Sezer, "En fazla üç ay tavsiye ediyoruz. Çünkü içerisinde herhangi bir katkı maddesi yoktur. Günlük ve taze üretim yapılır. O yüzden raf ömrü kısadır. Bu da her zaman söyleriz, bir dezavantaj değil, bizim için bir avantajdır. Taze ürün, hemen tüketilmelidir. Lafta beklemeden insanlar hemen tadına varmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

En çok rağbet gören safranlı ve çifte kavrulmuş lokum olduğunu vurgulayan Sezer, "Bu iki çeşidimiz çok ciddi talep görüyor. Bunun haricinde yeni ürettiğimiz safranlı yaz helvamız, iki senedir tezgahta ama bu sene üretime sunduğumuz, ürün gamımıza yeni eklediğimiz şeker ilavesi olmayan, hurma suyuyla tatlandırılmış tahin helvamız var. Onu da bu yıl müşterimizin müşterimizin beğenisine sunduk" dedi.