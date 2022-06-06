Şair ve okurları taşıyan "Şiir Hatları Treni" Ankara'ya ulaştı

ANKARA - Başkent Kültür Yolu Festivali etkinlikleri çerçevesinde yurt içinden ve yurt dışından 14 şairi ve okurlarını taşıyan "Şiir Hatları Treni" Ankara'ya vardı.

Başkent Kültür Yolu Festivali etkinlikleri çerçevesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları iş birliğinde hazırlanarak İstanbul'dan yola çıkan "Şiir Hatları Treni" Ankara Garı'na ulaştı. Ankara Ekspresi içerisinde 3 vagona ayrılan, yurt içi ve yurt dışından olmak üzere toplam 14 şair ve okuyucularını taşıyan trenin son durağı, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Ada Ankara'da gerçekleştirilen karşılama programı oldu. Programda "Şiirin İzinden" başlıklı etkinlik düzenlendi.

"Adnan Özer, bu etkinlikten bana bahsettiğinde çok heyecanlandım"

Etkinliği çok orijinal ve özgün olduğunu vurgulayan şair Alphan Akgül, "Zaten Şair Adnan Özer, hep orijinal, özgün etkinliklere imza atıyor. Bu etkinlikten bana bahsettiğinde çok heyecanlandım. Ankara Ekspresi'nin 3 vagonu bize ayrılacaktı ve biz o trende o vagonlarda öğrencilere şiir teorisi anlatacaktık aynı zamanda şiirler okuyacaktık. Hakikaten bunu da yaptık. Her birimiz alanında uzman kişiler aynı zamanda. Örneği ben şiirde imge, şiir ve görsel düşünce konulu bildiri sundum. Tabi anlaşılır bir şekilde, vagona uygun bir şekilde sunduk. Herkeste çok istifade etti diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Bizim için unutulmaz bir deneyimdi, çok memnun kaldık"

Şiirle iç içe bir akşam geçirdikleri ifade eden öğrenci Rümeysa Nur Darmenci ise, "Biz İstanbul'dan yola çıktık. Şiirle iç içe bir akşam geçirdik. Bu kadar farklı öğretim üyesi, şair, doktor, profesör ya da entelektüel çevreden, farklı kesimden insanların şiir için bir araya gelmesi bizi çok etkiledi. Ben de kendim edebiyat öğrencisiyim. Bu benim edebiyata olan inancımı da arttırdı. Bizim için unutulmaz bir deneyimdi, çok memnun kaldık" değerlendirmesini yaptı.

Trende, yurt İçi ve yurt dışından 14 şair ve 100'e yakın öğrenci yer alıyor

"Şiir Hatları Treni"nde Türkiye'den Adnan Özer, Alphan Akgül, Aykut Nasip Kelebek, Baki Ayhan T., Cengizhan Orakçı, Ercan Yılmaz, Hüseyin Akın, Metin Celal, Ömer Erdem, Zeynep Arkan ve Zeynep Tuğçe Karadağ yer alıyor. Yurt dışından ise Mısırlı şair Ahmad Zakaria, Macar şair Krisztina Rita Molnar, Kuzey Makedonya'dan Vladimir Martinovski'nin yanı sıra, son 25 yılda bütün dünyada 40'tan fazla ülkeye yayılan 'Şiir Sokakta' hareketinin kurucusu Meksikalı şair Armando Alanis (Pulido) yer aldı. Şairlere yolculukta, İstanbul'daki çeşitli üniversite ve liselerden seçilen, edebiyat ve şiir meraklısı 100'e yakın öğrenci eşlik etti.