Sakarya\'da 700\'ü aşkın öğrenci sokak hayvanları kampüsündeki şenliğe katıldı

Sakarya'da 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri kapsamında Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Kampüsü'nde çocuk şenliği gerçekleştirdi. Programda 10 farklı okuldan 700'ü aşkın ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi ağırlandı.

Çocuklara hayvan sevgisini aşılamak ve sokak hayvanlarına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler, kedi ve köpeklerin yaşam alanlarını gezdi. Tesislerde görevli uzman veteriner hekimler tarafından öğrencilere kedi ve köpeklerin günlük yaşamları, bakım süreçleri, ihtiyaçları ve hayvanlara doğru yaklaşım yöntemleri hakkında bilgi verildi. Etkinlik kapsamında kampüs içerisinde yer alan Pati Müze'yi de ziyaret eden öğrenciler, hayvanların yaşamlarına dair farklı bilgileri öğrenme fırsatı buldu. Müze gezisinin ardından oyun parkında vakit geçiren öğrencilere çeşitli ikramlar sunulurken balon ve rozet hediyeleri dağıtıldı.