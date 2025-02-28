Sakarya'da İlk Teravih Namazı Kılındı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Sakarya'da İlk Teravih Namazı Kılındı

Sakarya'da Ramazan ayı başlangıcıyla birlikte ilk teravih namazı tarihi Orhan Camii'nde kılındı.

28.02.2025 21:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'da ilk teravih namazı kılındı

SAKARYA - Sakarya'da 11 ayın sultanı olan Ramazan ayının gelmesi ile birlikte ilk teravih namazı kılındı. Vatandaşlar, teravih namazını kılmak için çocukları ile birlikte camiye akın etti.

Sakarya'da bulunan Tarihi Orhan Camii'nde Ramazan ayının gelmesi ile birlikte ilk teravih namazı kılındı. Gencinden, yaşlısına yüzlerce vatandaş birlikte camiye gidip dua ederek teravih namazlarını kıldı.

"Bütün İslam aleminin Ramazan ayını kutlarım"

Namaz öncesi açıklamalarda bulunan Bayram Özbay, "Buraya gelip Orhan Camii'nde namazımı kılmak istedim. Çok mükemmel bir duygu. Bütün İslam aleminin Ramazan ayını kutlarım. Büyüklerimizden gördüğümüz geleneği çocuklarımıza örnek olmak için devam ettiriyoruz. Orhan Camii'nde ilk teravih namazını kılmak için çocuklarımda gelecek. Uzun zamandır buraya gelememiştim. Ramazan ayının ilk teravih namazımı burada kılmak istedim" dedi.

"Ramazan ayı geldiği için çok mutluyuz"

Ramazan ayı geldiği için mutlu oldukların belirten Mustafa Sakarya ise, "Çok güzel duygular hissediyoruz. Ramazan ayı geldiği için çok mutluyuz. İlk teravih namazımızı kılacağız. Oğlumla beraber geldik. İnşallah Rabbim tekrardan nasip eder. Ramazan ayı eski günlerimizi hatırlatıyor. Daha güzel şeyler olacağına inanıyorum. Tüm İslam aleminin Ramazan ayını kutluyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Sakarya, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Sakarya'da İlk Teravih Namazı Kılındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:03 DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan: Bahçeli, Öcalan’ın çağrısının ardından beni aradı DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan: Bahçeli, Öcalan'ın çağrısının ardından beni aradı
20:43 Bilal Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü Bilal Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü
20:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan silah bırakma çağrısı sonrası ilk açıklama: Her türlü tedbiri alacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan silah bırakma çağrısı sonrası ilk açıklama: Her türlü tedbiri alacağız
19:54 Yılmaz Tunç’tan Öcalan’ın çağrısı sonrası açıklama: Örgüt çağrıyı dikkate almayıp eylemlerine devam ederse devlet gereğini yapar Yılmaz Tunç'tan Öcalan'ın çağrısı sonrası açıklama: Örgüt çağrıyı dikkate almayıp eylemlerine devam ederse devlet gereğini yapar
19:42 Trump-Zelenskiy zirvesinde dünya tarihine damga vuracak kavga Beyaz Sarayı terk etti Trump-Zelenskiy zirvesinde dünya tarihine damga vuracak kavga! Beyaz Sarayı terk etti
09:58 Ekrem İmamoğlu’ndan 14 kişi hakkında suç duyurusu Aralarında ünlü gazeteciler de var Ekrem İmamoğlu'ndan 14 kişi hakkında suç duyurusu! Aralarında ünlü gazeteciler de var
09:44 Manchester United gözünü kararttı Osimhen için Napoli’ye yeni teklif Manchester United gözünü kararttı! Osimhen için Napoli'ye yeni teklif
09:44 “Bahçeli vefat etti“ diyen Gelecek Partili başkan partisi tarafından görevden alındı "Bahçeli vefat etti" diyen Gelecek Partili başkan partisi tarafından görevden alındı
09:32 Ünlü şarkıcı Katy Perry, uzay yolculuğu yapacak Ünlü şarkıcı Katy Perry, uzay yolculuğu yapacak
09:21 Herkes altın fiyatlarındaki 3 rakamına odaklandı Herkes altın fiyatlarındaki 3 rakamına odaklandı
09:07 Okan Buruk’un maçın son saniyelerinde yaptığı hareket olay oldu Okan Buruk'un maçın son saniyelerinde yaptığı hareket olay oldu
08:59 Nesrin Cevadzade, hastanelik oldu Sete koltuk değnekleriyle döndü Nesrin Cevadzade, hastanelik oldu! Sete koltuk değnekleriyle döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2025 22:43:10. #1.12#
SON DAKİKA: Sakarya'da İlk Teravih Namazı Kılındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.