Sakarya\'da Minyatür Atölyesi

Sakarya'da bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü gününde, sanatseverler minyatür atölyesinde bir araya geldi. Geleneksel sanatlara merak duyan katılımcılar, uzman eğitmenler eşliğinde minyatür yapım tekniklerini öğrenme fırsatı buldu.

Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen ve 7'den 70'e sanatseverleri bir araya getiren Türkiye Kültür Yolu Festivali, Sakarya'da çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Bu yıl ilk kez Sakarya'nın dahil edildiği festival kapsamında, 4-12 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen etkinliklerin dördüncü gününde Ofis Sanat Merkezi'nde minyatür atölyesi gerçekleştirildi. Geleneksel sanatlara ilgi duyan kadınların yoğun katılım gösterdiği atölyede, katılımcılar minyatür sanatının temel tekniklerini öğrenerek sosyalleşme imkanı buldu.

"Öğrencilerin ilgisi oldukça yüksek"

Atölyede katılımcılara eğitim veren minyatür sanatçısı ve eğitmen Asiye Yavuz, 15 yıldır bu sanatla uğraştığını belirterek, festivale ilginin memnuniyet verici olduğunu ifade etti. Eğitim sürecine dair bilgi veren Yavuz, "Öğrencilerle minyatür atölyesinde bir araya geldik. Minyatür sanatını tanıttık, temel teknikler ve uygulama süreçleri üzerine çalıştık. Yüz taraması, yüz yapımı ve yer bitkileri gibi minyatürün temel bileşenlerini uygulamalı olarak gösterdim. Öğrencilerin ilgisi çok yüksek. Bunun yanı sıra malzemeleri de tanıttık. Dersimiz verimli geçti" dedi.

"Güzel bilgiler edindik"

Minyatür sanatına olan ilgisi dolayısıyla atölyeye katılan Selin Yıldız ise sanatın hayatına etkisinden bahsederek, "İhtisas merkezinde eğitim alıyorum. Onunla birlikte hayatıma geleneksel sanatlar girdi ve minyatürde yüksek lisans yapmaya başladım. Burada da güzel vakit geçirdik, güzel bilgiler edindik" diye konuştu. - SAKARYA