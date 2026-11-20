Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen Sait Faik Ulusal Sempozyumu, ikinci gününde gerçekleştirilen 3 oturumun ardından sona erdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından Adapazarı Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirilen sempozyuma akademisyenler, yazarlar ve araştırmacılar katıldı. Programın ikinci gününde düzenlenen üç ayrı oturumda; usta yazar Sait Faik Abasıyanık'ın yaşadığı toplumla ilişkisi, sıradan insanların hayatlarını öykülerine taşıması, insan ve mekan ilişkisi, fantastik anlatımı ve kendine özgü edebiyat dili çok yönlü olarak ele alındı. Sempozyum, üç oturumun ardından gerçekleştirilen kapanış konuşmalarıyla sona erdi.

Hayatı, insan ve gündelik yaşam anlatısı konuşuldu

Prof. Dr. Muhammed Hüküm başkanlığındaki ilk oturumda Ertan Örgen, Sait Faik'in öykücülüğünü toplumsal ve kültürel şartlar üzerinden değerlendirirken Sevengül Sönmez, yazarın yıllar geçmesine rağmen eserleriyle yaşamaya devam etmesine dikkat çekti. Yakup Öztürk, edebiyatının yalnızca biyografik unsurlarla açıklanamayacağını ifade ederken Engin Yılmaz ise yazarın insanı, doğayı ve gündelik hayatı evrensel bir anlatımla ele aldığını vurguladı.

Mekan anlatımı ve hikayeciliğin merkezi değerlendirildi

Erdem Dönmez başkanlığındaki ikinci oturumda Salim Çonoğlu, Sait Faik'in sıradan insanların yaşamlarını Türk hikayeciliğinin merkezine taşıdığını anlattı. Emin Gürdamur yazarın hayatla kurduğu doğrudan ilişkiye, Beyhan Kanter gündelik yaşamın edebi değerine, Abdullah Harmancı ise farklı yazarlardan beslenerek oluşturduğu özgün anlatım diline değindi. Oturum başkanı Erdem Dönmez de Sait Faik'in öykülerinde sokak, kahvehane ve kıyı gibi mekanların anlatının önemli bir parçası olduğunu belirtti.