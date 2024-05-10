Sakarya'da Tüm Okullarda Kitap Okuma Etkinliği - Son Dakika
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Kültür Sanat

Sakarya'da Tüm Okullarda Kitap Okuma Etkinliği

Sakarya\'da Tüm Okullarda Kitap Okuma Etkinliği

Sakarya Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'Kitap Sakarya' projesi kapsamında, tüm okullarda aynı anda kitap okuma etkinliği düzenlenerek öğrencilere kitap sevgisi aşılanıyor. Proje sayesinde öğrenci, veli ve eğitim paydaşlarına kitap okuma alışkanlığı kazandırılarak toplum yararına fayda sağlanması hedefleniyor. Ayrıca, proje kapsamında okullara 'Okuma Takvimi' dağıtılarak haftada bir kez kitap okuma etkinliği gerçekleştiriliyor. Bu çalışmalar sonucunda 227 bin 692 öğrenciye ulaşıldı ve 50 bin 500 kitap hediye edildi. Ayrıca, 'Kütüphanesiz Okul Kalmasın' projesiyle kentteki tüm okullardaki kütüphane sayısı 286'ya çıkarıldı.

10.05.2024 13:19
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Sakarya Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen projeyle kentteki tüm okullarda aynı anda okuma etkinliği yapılarak öğrencilere kitap sevgisi aşılanıyor.

"Kitap Sakarya" projesi, öğrenci, veli ve eğitim paydaşlarının her türlü ortamda kitap okuma alışkanlığını kazanması ile bunun davranışa ve toplum yararına faydaya dönüşmesi amaçlanıyor.

Proje kapsamında tüm okul ve kademelerde haftada bir kez aynı anda kitap okuma etkinliğinin gerçekleştirilmesi için hazırlanan "Okuma Takvimi" 795 okulda 227 bin 692 öğrenciye ulaştırıldı.

Geçen eğitim-öğretim döneminde 38 toplu okuma etkinliği yapılırken, 2023-2024 eğitim-öğretim yılının başlangıcından bu yana 30 toplu okuma etkinliği gerçekleştirildi.

Çalışmayla 50 bin 500 kitap hediye edilirken, "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi kapsamında ise kentteki tüm okullardaki kütüphane sayısı 286'ya ulaştı.

"Kitap insanın hayatının odağında olmalı"

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, AA muhabirine, projeyle tüm okullarda ve tüm kademelerde her hafta farklı saatlerde öğrenci, öğretmen, veli ve diğer paydaşlarla kitap okuma etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bakırtaş, kütüphanelerin kitaplarla zenginleştirilmesine imkan verecek diğer çalışmaları da hayata geçirdiklerini anlatarak, "Projeyle çocuklarımızın duygu ve düşünce dünyalarını, sözcük dağarcıklarını zenginleştirmek, milli ve manevi değerlerimizle bütünleşmesini, daha farklı bakış açıları kazanmasını sağlamak amaçlanıyor." dedi.

Kentteki tüm okullarda aynı anda gerçekleştirilen etkinliğin sahada büyük oranda kabul gördüğünü dile getiren Bakırtaş, veliler ve diğer eğitim paydaşlarının da sürece dahil olduğunu kaydetti.

Bakırtaş, kitaba ilgi duyan, kitapla hemhal olan öğrenci ve velilerin olduğuna değinerek "Velilerimizin ve öğrencilerimizin okul dışında da bu etkinliği sürdürdüklerini gözlemledik. Bununla birlikte 'Kitap Sakarya' portalımızda öğrencilerimiz kitap künyesi oluşturdu. Kendi kitap hazinelerini görünür ve belirgin hale getirdiler." ifadelerini kullandı.

Bakanlığın "Dilimizin Zenginlikleri" projesinin de sahada yoğun şekilde uyguladığını belirten Bakırtaş, "Bu anlamda tüm okullarımız farklı projeleri hayata geçiriyor. Bu da okuma kültürüne ciddi manada katkı sağlıyor." dedi.

Bakırtaş, kitabın, insanın hayatının odağında olması gerektiğini vurgulayarak, "Kitap bizim hayal dünyamızı, geleceğe bakış açımızı şekillendiren, tüm dersler için de en güçlü kaynağımız. O yüzden kitap okuyarak muhakeme yeteneğimizi geliştirmek, okuma kültürüyle birlikte diğer eğitim süreçlerine çok olumlu katkılar sağlamak gerekiyor. Sadece eğitim öğretim saatlerinde değil, eğitim öğretim ortamlarının dışında da öğrenci, veli ve diğer paydaşlarımızın kitapla hemhal olmalarını arzu ediyoruz." diye konuştu.

"Kitap okurken eğleniyorum"

Öğrenci İzgisevde Hatice Zorgör de kitapla başka bir dünyaya daldığını belirterek, "Kitap sayesinde sınavlarda soruları daha hızlı okuyorum. Kitap okurken eğleniyorum, oradaki karakteri kendimmiş gibi düşünüyorum, ben olsam ne yaparım diye düşünüyorum." dedi.

Zorgör, kitap okuma etkinliğinin önemine değinerek, "Belki de hiç kitap okumayanların, burada herkes okuduğu için okuma isteği artıyor. Burada herkesle okuyunca evde de aynı ortamı sağlayıp aynı şekilde okuyorum." diye konuştu.

Öğrenci Lidya Amine Bakır, kitap okumanın kendisine sınavlarda da yardımcı olduğunu aktararak, "Eve gidince de kitap okuyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Sakarya'da Tüm Okullarda Kitap Okuma Etkinliği - Son Dakika

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