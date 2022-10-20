Etkinlikler kapsamında yarın liselerde öğrencilerle bir araya gelecek olan şairler, Sakarya Üniversitesi kampüsünde ve Taraklı ilçesinde sanatseverlere şiir dinletileri yapacak.

Kaynak: AA

Türkistan, Sakarya, Sapanca, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › Sakarya haber... '21. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları' başladı - Son Dakika

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