Sakarya Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "21. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları" başladı.
Adapazarı ilçesi Atatürk Kültür Merkezi'nde açılışı yapılan programa, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Bulgaristan ve Güney Türkistan'dan şairler katıldı.
Açılış konuşmaları için kürsüye gelen Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, kaleme aldıkları şiirleri okudu.
Şiirseverlerin keyif dolu dakikalar yaşadığı gecede sahneye çıkan şairler de eserlerini dinleyicilerle paylaştı.
Etkinlikler kapsamında yarın liselerde öğrencilerle bir araya gelecek olan şairler, Sakarya Üniversitesi kampüsünde ve Taraklı ilçesinde sanatseverlere şiir dinletileri yapacak.
"21. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları", 22 Ekim'de Sapanca İnsan Hakları Parkı'nda düzenlenecek şiir sunumlarıyla sona erecek.
Son Dakika › Kültür Sanat › Sakarya haber... '21. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları' başladı - Son Dakika