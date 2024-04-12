Kültür Sanat

Sakin kent Safranbolu binlerce turisti ağırladı

Safranbolu'da trafik ve insan yoğunluğu yaşanıyor

Safranbolu esnafı çifte bayram yaşamanın mutluğunu yaşadı

KARABÜK - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan ve bu yıl sakin kentler arasına giren tarihi Safranbolu, Ramazan Bayramı'nda yerli ve yabancı turist akınına uğrarken esnafın yüzü güldü.

Karabük'ün tarihi ilçesi Safranbolu yılın ilk bayramı olan Ramazan Bayram'ında turizmcilerin uğrak noktası oldu. Kentin her iki giriş noktasında trafiğin yoğun olduğu ve araçların ilerlemekte güçlük çektiği tarihi kent Safranbolu'da esnafta yaşanan yoğunluktan adeta bayram etti. Lokumcusundan Safran satıcısına kadar tarihi kentin simgesi Safranlı ürünlerin satışını yapan esnaf yaşanan yoğunluktan oldukça memnun kaldı.

Safranbolu tarihi çarşı bölgesinde esnaflık yapan Hüsnü Özdemir, 25 yıllım çarşı esnafı olduğunu böylesi bir yoğunluğu ilk defa yaşadıklarını söyleyerek, "3 gündür yoğun bir kalabalık var. İnşallah hafta sonuna kadar devam etmesini bekliyoruz. Esnaf olarak adeta bayram ettik" dedi.

" dedi. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan ve bu yıl sakin kentler arasına giren tarihi Safranbolu, Ramazan Bayramı'nda yerli ve yabancı turist akınına uğrarken esnafın yüzü güldü.

İlçeyi ziyarete gelen günü birlik turistlerin dönüşte yanlarında yakınlarına hediye getirmek için uğradığı lokumcular ise adeta müşteriye yetişmekte zorluk yaşadı.

Oldukça yoğun bir bayram geçirdiklerini söyleyen Safran üreticisi ve satıcısı İsmail Yılmaz, " Eski çarşı son dönemlerin en hızlı bayramını yaşıyor. Misafir olarak oldukça yoğun ve kalabalık. Esnaf olarak bizde bundan çok memnunuz. Gelen misafirlerimiz genellikle mutlaka 1-2 gram safran ve lokum alıyor" dedi.

Gülda Koca ise, Safranbolu olarak çifte bayram yaşadıklarını ifade ederek, " Sokaklar insanlarla dolu. Esnaf olarak çok mutluyuz ve uzun zamandır bu anı bekliyorduk. Otellerimiz dolu. Umut ediyoruz bunun devamı gelir ve turizmin en güzel yıllarını yaşarız" diye konuştu.