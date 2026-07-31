Salçalı Ekmek Etkinliği Ilgiyle Karşılandı - Son Dakika
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Salçalı Ekmek Etkinliği Ilgiyle Karşılandı

Salçalı Ekmek Etkinliği Ilgiyle Karşılandı
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Mustafakemalpaşa'da düzenlenen etkinlik, salçalı ekmek geleneğini yaşatmayı ve çocukları sevindirdi.

Mustafakemalpaşa Kent Platformu ile Vatan Sevdalıları Platformu'nun ortaklaşa düzenlediği "Salçalı Ekmek Etkinliği", Adnan Menderes Meydanı'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Geçmiş yıllarda sokakta büyüyen çocukların unutulmaz hatıralardan biri olan salçalı ekmek geleneğini yaşatmayı amaçlayan etkinlik, her yaştan vatandaşın büyük beğenisini topladı.

Meydanda kurulan stantta platform gönüllüleri tarafından vatandaşlara salçalı ekmek ve ayran ikram edilirken, etkinliğe siyasi parti ilçe başkanları, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program kapsamında çocuklar da unutulmadı. Platformlar tarafından yaklaşık 5 bin oyuncak çocuklara dağıtılırken, miniklerin yüzü hediyelerle güldü. Meydanda renkli görüntüler oluşurken aileler de organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Kent Platformu Başkanı Burak Malkır ve Vatan Sevdalıları Platformu Başkanı Tarkan Gani, organizasyonun temel amacının ilçedeki domates üreticilerine destek vermek ve geçmişten günümüze uzanan salçalı ekmek kültürünü yeni nesillere aktarmak olduğunu ifade etti.

Platform başkanları, "Salçalı ekmek hepimizin çocukluğunda önemli bir yere sahipti. Bu kültürü yaşatırken aynı zamanda ilçemizin önemli tarımsal değerlerinden biri olan domatese dikkat çekmek istedik. Çocuklarımızın yüzünü güldürmek amacıyla yaklaşık 5 bin oyuncak dağıttık. Ayran ikramıyla da çocuklarımızı gazlı içecekler yerine daha sağlıklı bir tercihe yönlendirmeyi amaçladık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Sivil Toplum, Kültür Sanat, Ekmek, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Salçalı Ekmek Etkinliği Ilgiyle Karşılandı - Son Dakika

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