Samanlı Dağları eteklerinde karlı doğada kamp deneyimi yaşıyorlar - Son Dakika

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde doğaseverler, kalınlığı 1 metreyi bulan kar üzerinde karavan ve çadırda kış kampı yapmanın keyfini yaşıyor.

Samanlı Dağları eteklerinde yer alan 850 rakımlı Ayvazpınar kamp alanı, kış aylarında manzarası, temiz havası ve doğal güzellikleriyle çevre il ve ilçelerden çok sayıda doğaseverin ilgisini çekiyor.

Kış güzelliklerinin keyfini çıkarmak üzere İstanbul ve çevre ilçelerden gelen doğaseverler, Ayvazpınar'da orman içinde doğayla baş başa saatler geçiriyor.

Doğaseverler, hava sıcaklığının sıfırın altında olmasına rağmen çadır ve karavanlarında huzurla kalıyor.

"Karavandan çıktıktan sonra karla buluşmak büyük keyif"

Arkadaşlarıyla İstanbul'dan gelen Gökhan Çelen, AA muhabirine, karda kamp yapmanın kendileri için çok daha keyifli olduğunu söyledi.

Bölgenin doğasını çok beğendiğini dile getiren Çelen, "Sabah harika manzara eşliğinde uyanıyorsunuz, etraf bembeyaz kar. Karda yürüyorsunuz. O karda yürümenin verdiği haz tüm zorluklara değiyor." dedi.

Hakan Demirdağ da İstanbul ve çevresinde karavanla kamp tecrübesinin olduğunu, kışın da bunu deneyimlemek istediğini anlattı.

Karavandan çıktıktan sonra karla buluşmanın kendilerine büyük keyif verdiğini belirten Demirdağ, "Günübirlik buraya gelinebilir ama biz geceyi de deneyimlemek istedik. Karavanımız da tam donanımlı olduğu için üşümeden, gayet konforlu şekilde geceyi geçirdik." diye konuştu.

Eşiyle Ayvazpınar'a gelen Ayşenur Denizli, İzmit'te yaşadığını, 1,5 yıldır ailesiyle karavan kampı yaparak büyük keyifle doğada zaman geçirdiklerini anlattı.

Eşiyle macerayı sevdiklerini ifade eden Denizli, "Kış kamplarının tadı bambaşka, paha biçilemez. Sabah pencereyi açtığınızda karın içinde uyanmak çok keyifli." dedi.

İstanbul'dan gelen Zafer İşleyen ise arkadaşlarıyla kış kampını tecrübe etmek için geldiklerini belirtti.

Güzel dostlarla böyle bir tecrübeyi yaşadığı için mutlu olduğunu dile getiren İşleyen, "Aslında doğayla iç içe olmak, İstanbul gibi bir kentten buraya gelmek çok güzel bir duygu." ifadesini kullandı.

"Misafirlerimize karavanda kalma imkanı da sunuyoruz"

Kamp işletmecisi Veysel Turan, ilçe merkezine 15 kilometre mesafede, Samanlı Dağları'nda yer alan bölgede birçok yürüyüş rotasının bulunduğunu söyledi.

Ülkenin her yerinden gelen misafirlerinin, doğayla iç içe vakit geçirebildiğine değinen Turan, kış kampının zorluklarını onlar için kolaylaştırdıklarını kaydetti.

Turan, işletmelerindeki imkanlardan misafirlerinin yararlandığını anlatarak, "Misafirlerimize karavanda kalma imkanı da sunuyoruz. Günlük 600 liraya tam donanımlı karavanlarda 2 kişiye kadar kalabiliyorlar. Konaklamanın hafta içi olması ve gün sayısının artmasına göre bu fiyat düşebiliyor." dedi.