SAMDOB'dan 'Kanlı Düğün' Balesinin Dünya Prömiyeri - Son Dakika
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Kültür Sanat

SAMDOB'dan 'Kanlı Düğün' Balesinin Dünya Prömiyeri

SAMDOB\'dan \'Kanlı Düğün\' Balesinin Dünya Prömiyeri

'Kanlı Düğün' balesi, Samsun Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelendi, büyük ilgi gördü.

02.02.2025 00:17
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Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Kanlı Düğün" balesinin dünya prömiyerini yaptı.

İspanyol şair ve oyun yazarı Federico Garcia Lorca'nın "Kanlı Düğün" oyunundan uyarlanan, özgün müzikleriyle dans ve dramatik anlatımının iç içe geçtiği modern bir başyapıt olan eser, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde izleyicinin beğenisine sunuldu.

Koreografisi ve librettosu Carlos Vilan'a ait olan Kanlı Düğün balesi, Görkem Cengiz yönetiminde sahneye konuldu.

Eserin bestecisi ve orkestra şefi Tulio Gagliardo, özgün müzikleriyle İspanya'nın dört bir yanından ritimleri harmanlayarak hikayeye yeni bir ruh katarken, başkemancılığı ise Canan Ünal üstlendi.

Orkestra, teknik ekip, balet ve balerin olmak üzere 120 kişinin yer aldığı eserin dekor tasarımı Orhan Açıkgöz, kostüm tasarımı Gülnur Çağlayan Tuluk, Işık tasarımı Oğuz Murat Yılmaz, video projeksiyon ise Ahmet Şeren imzası taşıyor.

İspanya'nın Endülüs kırsalında geçen bir köy trajedisini anlatan iki perdelik balenin dünya prömiyeri sanatseverler tarafından yoğun ilgi gördü.

Kapalı gişe sahnelenen baleye, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk de katıldı.

Eser, 3, 6 ve 22 Şubat'ta yeniden sahnelenecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat SAMDOB'dan 'Kanlı Düğün' Balesinin Dünya Prömiyeri - Son Dakika

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