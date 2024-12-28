SAMDOB\'dan Yeni Yıl Konseri

Kültür Sanat

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Yeni Yıl Konseri" düzenledi.

Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'ndaki konserde, dünya repertuvarının sevilen opera ve operetlerinden bölümler ve tanınmış eserler seslendirildi.

Konserin şefliğini Kıvanç Tepe üstlenirken, sopranoda Derya Belevi Ökmen ve Saliha Salcan, altoda Polen Yağmur Arslan, tenorda Ulaş Kocatürk, baritonda Lakov Shvetcov ve basta Cüneyt Erdoğan yer aldı.

Samsun Devlet Opera ve Balesi orkestrasının da sahne üstünde yer aldığı operanın başkemancılığını Dilara Tanrıverdi Doğan yaptı.

Tek bölümden oluşan konserde SAMDOB'un çocuk korosu da sahne aldı.

Konser müzikseverler tarafından ilgiyle izlendi.