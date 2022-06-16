SAMDOB, Erzincan Fest'e bale ve konserle katılacak - Son Dakika
Üye Girişi

SAMDOB, Erzincan Fest'e bale ve konserle katılacak

16.06.2022 16:00
SAMDOB, Erzincan Fest'e bale ve konserle katılacak

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), 22 Haziran-3 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek "Erzincan Fest 2022" kapsamında, "Arda Boyları" balesini sahneleyecek, "Bir Aşık Veysel Hikayesi" konserini verecek.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), 22 Haziran-3 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek "Erzincan Fest 2022" kapsamında, "Arda Boyları" balesini sahneleyecek, "Bir Aşık Veysel Hikayesi" konserini verecek.

SAMDOB'dan yapılan açıklamaya göre, Erzincan Valiliğinin himayesinde düzenlenecek "Erzincan Fest 2022" kapsamında, prömiyeri 2015'te yapılan Trakya yöresine ait sevilen türkülerin modern dansla harmanlandığı ve birbirlerine aşık olan Halime ile Recep'in hikayesinin anlatıldığı "Arda Boyları" balesi sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Koreografisi ve rejisi Özgür Adam İnanç, müzikleri İsmail Sezen ve Arda Erdem'e ait eserin, librettosunu Ayşegül Çelik'in yazdı. Eserin dekoru Hakkı Kandır, kostümleri Gülnur Çağlayan, ışık tasarımı Murat Yılmaz tarafından yapıldı.

"Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar", "Çalın davulları", "Dere geliyor dere" gibi türkülerin çok sesli müzik ve halk müziği senteziyle buluştuğu "Arda Boyları"nda bağlama, darbuka, asma davul gibi yerel sazlarla halk oyunu motifleri de yer alıyor.

SAMDOB, Erzincan Fest 2022'de aşık geleneğinin Anadolu'daki son büyük temsilcilerinden Aşık Veysel'in gönüllere taht kurmuş şiirlerinin, hikayelerinin solistlerin anlatımlarıyla seslendirileceği "Bir Aşık Veysel Hikayesi" konserini de sunacak.

Konserde, piyanoda Tuğçe Dağlı eşliğinde Ankara Devlet Opera ve Balesi solist sanatçıları mezzo soprano Ferda Yetişer, tenor Ünüşan Kuloğlu ile SAMDOB koro sanatçısı Hasan Çelik ve bağlama sanatçısı Alper Kıraç yer alacak. SAMDOB Orkestrası'nı şef Ahmet Murat Gedikli yönetecek.

SAMDOB, "Arda Boyları" balesini 22 Haziran'da, "Bir Aşık Veysel Hikayesi" konserini ise 28 Haziran'da Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde seyirciyle buluşturacak.

YORUMLAR
500
Munzur Dağlarında yabani hayvan popülasyonu arttı... Dağ keçileriyle birlikte otlayan inek sürüsü kameraya yansıdı Munzur Dağlarında yabani hayvan popülasyonu arttı... Dağ keçileriyle birlikte otlayan inek sürüsü kameraya yansıdı Erzurum'dan 'eTwinning Kalite Etiketi Ödüllerinde' rekor artış Erzurum'dan 'eTwinning Kalite Etiketi Ödüllerinde' rekor artış
Kaynak: AA

Necip Fazıl Kısakürek, Erzincan, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat SAMDOB, Erzincan Fest'e bale ve konserle katılacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:03 Erdoğan'dan hayat pahalılığı açıklaması: Vatandaşın zorlandığının farkındayız
16:02 Bülent Arınç'tan eleştiri dolu sözler: Tatlı su balığı siyasetçileri var, suya sabuna dokunmazlar, artık "kral çıplak" demenin vaktidir
16:00 Sarıyer'de, İETT otobüsü ve karşı yönden gelen araç çarpıştı!
15:57 Anthony Nwakaeme, Trabzonspor'dan ayrıldı: Yaşadığımız her şeyi sonsuza dek hatırlayacağım
15:50 Barbie filminde Ken bebeği canlandıran Ryan Gosling imaj değişikliğine gitti! Hayranları yeni haline eksi puan verdi
15:48 Konut fiyatları geçen yılın nisan ayına göre yüzde 127 yükseldi!
15:44 Erdoğan, 2023 seçimleri için talimatı verdi: Bunu başarırsak seçimden önce seçimi kazanmış oluruz
15:43 Van Gölü'nde, Van Gölü küçük mercan balığının ilk kez siyah-beyaz rengine rastlandı
15:27 Baba dizisinin başrol oyuncusu Hakan Kurtaş aşka geldi! Sevgilisiyle öpüştüğü fotoğrafını paylaştı
15:06 Kızıl Gezegen'de yaşam belirtisi arıyorlardı, tek bulabildikleri çöp oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2022 16:15:37. #1.13#
SON DAKİKA: SAMDOB, Erzincan Fest'e bale ve konserle katılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement