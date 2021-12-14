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SAMDOB "Saraydan Kız Kaçırma" operasını sahneye koyacak - Son Dakika

SAMDOB "Saraydan Kız Kaçırma" operasını sahneye koyacak

14.12.2021 13:53
SAMDOB "Saraydan Kız Kaçırma" operasını sahneye koyacak

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Saraydan Kız Kaçırma" operasını sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Saraydan Kız Kaçırma" operasını sanatseverlerin beğenisine sunacak.

SAMDOB'dan yapılan açıklamaya göre, Türk-Osmanlı kültürünün etkisiyle oluşan ve 16. yüzyıldan itibaren Avrupa'yı etkisi altına alan "Turquerie" akımının en güzel müzikal örneklerden biri olan "Saraydan Kız Kaçırma" operası, sosyal mesafe kuralı gözetilerek 1,5 metre arayla düzenlenen koltuk dizilimiyle Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda sahneye konulacak.

Ünlü besteci Mozart'a ait "Saraydan Kız Kaçırma" operasında Belmonte adlı bir İspanyol soylusunun, uşağı Pedrillo ile Selim Paşa'nın Akdeniz kıyılarındaki yazlık köşkünde tutsak olarak bulunan sevgilisi Konstanze ve onun hizmetçisi Blonde'yi Paşa'nın harem bekçisi Osmin'in elinden kurtarmaya çalışmasını anlatıyor.

Orkestra şefliğini Benoit Fromanger'in üstlendiği operanın sahne kurgusu Tuncay Kurtoğlu ve Cenk Bıyık imzasını taşıyor.

Koro şefliğini Raushan Baigulakova'nın yaptığı eserin sahne ışığını Oğuz Murat Yılmaz üstlerinken, SAMDOB orkestrası ve korosunun yer aldığı eserin başkemancısı ise Didem Tepe.

Opera, 18 Aralık Cumartesi ve 20 Aralık Pazartesi günleri saat 20.00'de seyirci karşısında olacak.???????

Osmanlı, Samsun, Opera, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat SAMDOB 'Saraydan Kız Kaçırma' operasını sahneye koyacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: SAMDOB "Saraydan Kız Kaçırma" operasını sahneye koyacak - Son Dakika
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