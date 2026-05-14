Samsun'da 19 Mayıs Konseri - Son Dakika
14.05.2026 16:06
Samsun Maarif Orkestrası, 19 Mayıs için özel bir konsere hazırlanıyor, tüm vatandaşlar davetli.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Samsun Maarif Orkestrası ve Korosu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında özel bir konserle sanatseverlerle buluşacak.

19 Mayıs'ın anlam ve önemine dikkat çekilen programda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlık mücadelesini başlatmak üzere Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkışının yıl dönümü de anılacak. Etkinlikte, Türk müziğinin seçkin eserleri senfonik düzenlemelerle seslendirilirken, marşlar da koro ve orkestra eşliğinde icra edilecek.

Programın, 19 Mayıs ruhunu izleyicilere hem duygusal hem de coşkulu bir atmosferde yaşatması bekleniyor.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen konser, 18 Mayıs 2026 Pazartesi günü saat 20.30'da SBB Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Konserle birlikte tüm vatandaşların davetli olduğu bildirildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

