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Samsun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

SAMSUN - Samsun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yılı coşkuyla kutlandı.

Sabah saatlerinde Atatürk Anıtı'nda başlayan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinlikleri daha sonra Fuar Caddesi'nde devam etti. Samsun Valisi Orhan Tavlı, Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanı Halit Doğan'ın halkı selamlaması ile başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti.

30 Ağustos Zafer Bayramı töreninde konuşmalar, şiirler, Samsun Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Ekibi gösterisi ile Garnizon Komutanlığı Bandosu konseri gösterileri yapıldı. Samsun'da görev yapan komandoların andı ise tüyleri diken diken etti. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu. Kutlamalar; öğrenciler, yaya askeri birlik ve muharip gaziler tarafından yapılan tören yürüyüşü ile sonlandı.

Törene ayrıca AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, Jandarma İl Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, Samsun İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Samsun BARO Başkanı Pınar Gürsel Yıldıran, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.