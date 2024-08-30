Samsun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Samsun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

Geniş Video İzle

Samsun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yılı coşkuyla kutlandı. Sabah saatlerinde Atatürk Anıtı'nda başlayan kutlama etkinlikleri, Fuar Caddesi'nde devam etti. Törende konuşmalar, şiirler, gösteriler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı yer aldı. Tören, öğrenciler, askeri birlikler ve gazilerin yürüyüşüyle sona erdi. Çeşitli protokol üyeleri ve vatandaşlar da törene katıldı.

30.08.2024 17:50  Güncelleme: 17:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

SAMSUN - Samsun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yılı coşkuyla kutlandı.

Sabah saatlerinde Atatürk Anıtı'nda başlayan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinlikleri daha sonra Fuar Caddesi'nde devam etti. Samsun Valisi Orhan Tavlı, Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanı Halit Doğan'ın halkı selamlaması ile başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti.

30 Ağustos Zafer Bayramı töreninde konuşmalar, şiirler, Samsun Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Ekibi gösterisi ile Garnizon Komutanlığı Bandosu konseri gösterileri yapıldı. Samsun'da görev yapan komandoların andı ise tüyleri diken diken etti. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu. Kutlamalar; öğrenciler, yaya askeri birlik ve muharip gaziler tarafından yapılan tören yürüyüşü ile sonlandı.

Törene ayrıca AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, Jandarma İl Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, Samsun İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Samsun BARO Başkanı Pınar Gürsel Yıldıran, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA

Samsun, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Samsun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan: ’’Filistin’den, Gazze’den, Kudüs’ten bize ne’’ diyenler bu milletin tarihini bilmiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Filistin'den, Gazze'den, Kudüs'ten bize ne?'' diyenler bu milletin tarihini bilmiyor
16:18 30 Ağustos töreninde tartışma yaratan görüntü Atatürk anıtının önünde elleri arkada bekledi 30 Ağustos töreninde tartışma yaratan görüntü! Atatürk anıtının önünde elleri arkada bekledi
15:40 Diyanet İşleri Başkanlığı, Cuma Hutbesi’nde Atatürk’ün adını anmadı Diyanet İşleri Başkanlığı, Cuma Hutbesi'nde Atatürk'ün adını anmadı
13:19 Son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satıldığı market şubesi kapatıldı Son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satıldığı market şubesi kapatıldı
12:09 AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Haftalık çalışma saatleriyle ilgili düzenleme yok AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Haftalık çalışma saatleriyle ilgili düzenleme yok
10:23 Kolpaçino filmiyle vurdular Beşiktaş’tan maç sonu Lugano’ya olay gönderme Kolpaçino filmiyle vurdular! Beşiktaş'tan maç sonu Lugano'ya olay gönderme
09:40 Beyin cerrahı, 13 yaşındaki kızına ameliyatta hastanın kafatasını deldirdi Beyin cerrahı, 13 yaşındaki kızına ameliyatta hastanın kafatasını deldirdi
09:29 Dilruba Kayserilioğlu tutukluluğundan sonra gece saatlerinde tahliye edildi Dilruba Kayserilioğlu tutukluluğundan sonra gece saatlerinde tahliye edildi
09:00 Suç örgütü lideri Binali Camgöz, Karadağ’dan Türkiye’ye getirildi Suç örgütü lideri Binali Camgöz, Karadağ'dan Türkiye'ye getirildi
08:55 Biran Damla Yılmaz, Sandık Kokusu dizisinden ayrıldı Biran Damla Yılmaz, Sandık Kokusu dizisinden ayrıldı
08:45 Arda Güler, Real Madrid’in beraberlik golünü getirdi Arda Güler, Real Madrid'in beraberlik golünü getirdi
08:06 Bu destan asla unutulmayacak Kurtuluş Savaşı’nın dönüm noktası: 30 Ağustos Bu destan asla unutulmayacak! Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası: 30 Ağustos
08:01 Saçları beyazladı Necati Şaşmaz’ın son halini gören şaşkınlığını gizleyemedi Saçları beyazladı! Necati Şaşmaz'ın son halini gören şaşkınlığını gizleyemedi
00:47 Narin’in ağabeyi serbest bırakıldı Narin'in ağabeyi serbest bırakıldı
23:15 TCMB, zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti TCMB, zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2024 19:09:00. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement