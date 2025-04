Samsun'da Dünyaya Açılan İslam Toplantısı Gerçekleşti

Samsun'da Milletlerarası İlmi Toplantı

"Dünyaya Açılan İslam: Mühtedi Aydınların Sesleri"

SAMSUN - Samsun'da, "Dünyaya Açılan İslam: Mühtedi Aydınların Sesleri" başlıklı program Samsun Müzesi'nde gerçekleştirildi.

Samsun İl Müftülüğü ve Samsun Üniversitesi koordinasyonunda, Samsun Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Komşu ve Çevre Ülkeler Uygulama ve Araştırma Merkezi, İslami İlimler Araştırma Vakfı ve Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen "Dünyaya Açılan İslam: Mühtedi Aydınların Sesleri" başlıklı uluslararası program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından açılış konuşmalarına geçildi.

Müftü Çakır: "İslam'a girenlerin sayısı kat kat artıyor"

Dünya genelinde İslam'a yönelen insanların sayısının her geçen gün arttığına değinen Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır, "Şüphesiz yeryüzüne rahmet olarak indirilen İslam dini her geçen gün çok daha büyük bir şekilde teveccüh görmekte, kabul görmekte ve İslam'a girenlerin sayısı da kat kat artmakta elhamdülillah. İslam'la müşerref olan bu dünyada, daha önce İslam'la müşerref olmuş mühtedi kardeşlerimizin yaşayarak onların her bir tecrübelerinden, bilgi ve deneyimlerinden, hayatlarından istifade etmek de bizler için son derece önemli. Bu alanda yapılan çalışmalar da hem ilahiyat hem de Diyanet İşleri Başkanlığı uhdesinde çok çok önem arz etmekte. İslam'la müşerref olmuş kıymetli hocalarımızı, bilim adamlarımızı ve kardeşlerimizi tebrik ederim" dedi.

Rektör Aydın: "İslam'la şereflenen tüm Müslüman kardeşlerimizi tebrik ediyorum"

İslam'a kavuşan Müslümanları tebrik eden SAMÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, "Biz yaşadığımız dünyada yani kendi coğrafyamızda dünya görüşümüzü değiştirdiğimizde veya görüşlerimizde farklılık olduğunda ciddi mahalle baskıları, ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Ama bu insanlar bugün İslam'la şereflenen bu arkadaşlarımız burada misafir ettiğimiz ve daha binlercesi din değiştiriyor. Yani mahalle değiştirmiyor sadece, komple her şeyini bir kenara bırakıyor, diyelim ki 20 yaşındaysa, 25 yaşındaysa, 30 yaşındaysa bütün o geçmiş hayatını bir kenara bırakıyor, yeni bir hayata başlıyor. Bu aslında hani sudan çıkmış balık derler ya, o vaziyete dönüşüyor. Belki ailesi terk ediyor, etrafındaki insanlar terk ediyor, komşuları terk ediyor ve bir boşlukta kalıyor ve o boşluk içerisinde mücadele ediyor. Dolayısıyla bu arkadaşlarımızı, bu dostlarımızı ve İslam'la şereflenen tüm Müslüman kardeşlerimizi öncelikle tebrik etmemiz gerekiyor. Yani biz burada Müslüman olarak doğuyoruz, Müslüman bir anne babadan, Müslüman mahallede yaşıyoruz. İmam hatip okuyoruz, ilahiyat okuyoruz veya başka türlü eğitimler alıyoruz. Bu çok kolay aslında. Belki ayrıcalıklı mıyız biz? Belki biraz bunu düşünelim. Buna ulaşamayan insanların durumu ne olacak? veya hepimizin tebliği görevi var. Bu görevi ne kadar diğer insanlara ulaştırdık? Ne kadar onlara katkı sağladık? Şimdi hepsinin farklı hikayeleri var. Bunları dinlemek güzel olacak" diye konuştu.

Prof. Dr. Kavas: "Peygamberimizin ilk dönemindeki sahabenin ruhunu hissederek yarınları bizler inşa edeceğiz"

Tertip Heyeti adına programın açılış konuşmasını gerçekleştiren eski Senegal ve Çad Büyükelçisi İstanbul Ticaret Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ahmet Kavas, "Avrupa'da İslam çok farklı şekillerde dile getiriliyor. Oysa Avrupa'da İslam'ı öğrenip Avrupalılara İslam'ı dosdoğru anlatan çok güzel insanlar var. Bu insanları tanımak, onları sizlerle tanıştırmak, Türkiye'de tanınıyor bir kısmı hem kendi aralarında tanışmaları hem bizimle tanışmaları hem de 21. yüzyılda biz bu dinimizi yeni nesillere dünyaya öyle bir anlatmalıyız ki o ilk Peygamberimizin dönemindeki sahabenin ruhunu biz de hissederek yarınları bizler inşa edeceğiz. Bu genç kardeşlerimiz, öğrencilerimiz inşa edecekler" şeklinde konuştu.

Açılışta ayrıca Marmara Üniversitesi'nden Diyanet İşleri Başkanlığı Mühtedi Çalışmaları ve Yurtdışı Sosyal İçerikli Din Hizmetleri Daire Başkanı Doç. Dr. Sevde Düzgüner, Université de Béjaa'dan Dr. Samir Amghar, Hamza Roberto Piccardo, Thomas (Bilal) Sibille, Philippe (Musa) Belfort, Mark Andrew Bonham (Birleşik Krallık), SAMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Salih Kesgin, Michel Joris, Nourdeen Wildeman, Doç. Dr. Aydın Özkan, Youssef Girard, Grégory Gonty, kendi deneyimleri ve konuları hakkında sunum gerçekleştirdiler.

Program, Prof. Dr. Mahmut Aydın, Prof. Dr. Ahmet Kavas, Doç. Dr. Sevde Düzgüner ve Seyfullah Çakır'ın katıldığı değerlendirme oturumu ile sona erdi.