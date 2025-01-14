Samsun'da 'Gönülden Türküler' Konseri - Son Dakika
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Kültür Sanat

Samsun'da 'Gönülden Türküler' Konseri

Samsun\'da \'Gönülden Türküler\' Konseri

Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, 17 Ocak'ta 'Gönülden Türküler' konseri düzenleyecek.

14.01.2025 16:17
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Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu tarafından "Gönülden Türküler" konseri düzenlenecek.

Samsun Devlet Klasik Türk Müziği klasik kemençe sanatçısı Dilan Gönül tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek "Gönülden Türküler" konseri, Atatürk Kültür Merkezi Zehra Yıldız Salonu'nda 17 Ocak'ta gerçekleştirilecek.

Dilan Gönül, AA muhabirine, Samsun'un konserde türkülere doyacağını söyledi.

Kendisinin de sesi ve sazıyla konserde bulunacağını belirten Gönül, "Bana Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Aşıklık Geleneği Araştırma ve Uygulama Geliştirme Müdürü Prof. Dr. Gökhan Ekim, öğretim görevlisi Cem Karataş ve araştırma görevlisi Tolgahan Tiktaş eşlik edecek. Samsun'un yetiştirdiği Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu üflemeli sazlar sanatçısı Buğra Kutbay da konserde görev alacak." dedi.

Birbirinden güzel türkülerin seslendirileceği konsere tüm sanatseverleri davet eden Gönül, şunları kaydetti:

"Geçen yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz konsere yoğun ilgi oldu, çok güzel dönüşler aldım. Bu sebeple bu yıl aynı proje ismi ile farklı repertuar, farklı bir konsept düşündüm ve birbirinden usta isimleri davet ederek yola çıktım. Dinleyicilerimiz unutulmaz bir akşam yaşayacak. Bazen hüzünlenip bazen eğleneceğiz. Yaklaşık 1,5 saat sürecek konserimize katılım talebi çok yüksek, afişi yayınladığımız ilk günden biletlerin büyük çoğunluğu satıldı."

Gönül, konsere bağlaması ve sesi ile eşlik edecek Prof. Dr. Ekim, ritim sazı ile eşlik edecek Karataş ve Tiktaş ile Kutbay, Samsun Bilim ve Sanat Merkezi Müzik öğretmeni ve gitar sanatçısı Ufuk Gökcan, Samsun Devlet Opera ve Balesi Sanat Teknik Müdürü Talip Ata, Samsun Devlet Klasik Türk Müziği ses ve klarnet sanatçısı Murat Küçük ve ritim sanatçısı İskender Gezginci'ye teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Samsun'da 'Gönülden Türküler' Konseri - Son Dakika

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