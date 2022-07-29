Köpek "Dost"un ünü kafenin önüne geçti - Son Dakika
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Köpek "Dost"un ünü kafenin önüne geçti

29.07.2022 11:23
Köpek "Dost"un ünü kafenin önüne geçti

Samsun'da kafe işleten Necati Sezgin'in köpeği "Dost", sempatik tavırları ile müşterilerin gönlünü kazanırken, kafeye gelen müşterilerin ilk sorduğu ise "Dost nerede?

Samsun'da kafe işleten Necati Sezgin'in köpeği "Dost", sempatik tavırları ile müşterilerin gönlünü kazanırken, kafeye gelen müşterilerin ilk sorduğu ise "Dost nerede?" oluyor.

Sahil yolu Tütün İskelesi'nde uzun yıllardır kafe işleten üç çocuk babası Sezgin'in, yavruyken bakımını üstlendiği köpeği, adı gibi sahibinin en büyük dostu.

Alman kurdu olan "Dost", kafenin güvenliğini sağlarken, müşterileri karşılıyor, yere düşen şeker kağıtlarını ağzıyla alarak çöp kutusuna atıyor, fırçayla yerleri süpürmeye çalışıyor. Özel zevkleri de bulunan köpek, her gün serinlemek için denize giriyor. Deniz sonrası sahibi tarafından duş aldırılan Dost'un tüyleri de özenle taranıyor.

Zaman zaman sandalyeye oturup güneşlenen Dost'a müşteriler de özel ilgi gösteriyor.

Necati Sezgin, AA muhabirine, köpeği ile arasında güçlü bir bağ olduğunu, onu adeta çocuklarından ayırmadığını söyledi.

Dost'un annesinin de köpeği olduğunu, doğumundan sonra aradan geçen 8 yıldır yanından ayırmadığını anlatan Sezgin, "Onunla hiç ayrılmadık. Ben ne yediysem onu yedi. Özel bir eğitim vermedim. Dinleyerek, görerek, algılayarak yetişti." dedi.

Sezgin, köpeğinin kafede kendisine yardımcı olduğunu belirterek, "Kafeyi süpürür. Çöpleri alır çöpe atar. Buranın maskotu ve mekan sahibi diyebiliriz. Mekanımızın adını Samsun'da herkes tanır. 'Dost'un yeri' diye geçer. Herkes böyle bilir. Buraya gelenlerin yüzde 80'i göremedikleri zaman 'Dost nerede?' diye sorarlar. Duyup merak eden ziyaretçiler çok oluyor." diye konuştu.

Köpeğinin denize girdikten sonra çeşmenin yanına giderek yıkanmak için beklediğini, daha sonra ise tüylerini tarattığını aktaran Sezgin, "Alıştırdık, duş alması gerektiğini biliyor. Hemen çeşmenin yanına gider, onu yıkamamızı bekler. Havlar, çağırır bizi. Yıkanır, gelir taranır. Yemeğini yer, istirahat eder." ifadelerini kullandı.

Sezgin, Dost'un güneş gözlüğü ile kafe bahçesindeki sandalyelere çıkarak oturmasının da müşterilerin ilgisini çektiğini dile getirdi.

Zaman zaman köpeğini sahiplenmek isteyenlerin çıktığını ifade eden Sezgin, evlat gibi gördüğü Dost'u hiçbir şeyle değişemeyeceğini sözlerine ekledi.

Kafenin müdavimlerinden Mehmet Ali Çolak ise köpeğin herkesin dostu olduğunu vurgulayarak, "Dost yetenekli bir köpek. Belli hislere sahip. Nasıl yaklaşırsan o da öyle yaklaşıyor, ona göre sevgisini gösteriyor. Arkadaş canlısı bir köpek, adı gibi dost. Buraya değer ve keyif katıyor." şeklinde konuştu.

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Kaynak: AA

Tütün İskelesi, DOST Partisi, Samsun, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Köpek 'Dost'un ünü kafenin önüne geçti - Son Dakika

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