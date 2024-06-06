Samsun'da öğretmenler 'Türkmen Düğünü' oyununu sahneledi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Samsun'da öğretmenler 'Türkmen Düğünü' oyununu sahneledi

Samsun\'da öğretmenler \'Türkmen Düğünü\' oyununu sahneledi

Samsun'da Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri tarafından sahnelenen 'Türkmen Düğünü' oyunu, Samsun Müzesi Konferans Salonu'nda sanatseverlerle buluştu. İngilizce öğretmeni Derya Keleş Korkmaz'ın yönetmenliğini üstlendiği oyun, 28 öğretmenin performansıyla katılımcılardan büyük beğeni aldı. İlkadım Kaymakamı Abdulkadir Demir ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar da oyunu izleyenler arasındaydı.

06.06.2024 23:09
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Samsun'da öğretmenler "Türkmen Düğünü" oyununu sanatseverlerle buluşturdu.

Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde ingilizce öğretmeni Derya Keleş Korkmaz'ın yönetmenliğini üstlendiği "Türkmen Düğünü" oyunu, farklı branşlardaki 28 öğretmen tarafından Samsun Müzesi Konferans Salonu'nda sahnelendi.

Öğretmenlerin sergilediği performans katılımcılar tarafından beğeni gördü.

Derya Keleş Korkmaz, AA muhabirine, öğretmenlerden oluşturdukları ekiple iki aydır yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi.

Öğretmenleri iki grupa ayırdıklarını ve dün de aynı oyunu sahnelediklerini belirten Korkmaz, "Hayatlarında hiç tiyatro deneyimi olmamış, öğretmenlerden oluşan bir ekiple çalıştık. Herkes büyük bir coşkuyla, heyecanla işe girdi. Oyun, Ali Yürük'ün 'Türkmen Düğünü' oyunu. Bir düğün öyküsünü anlatılıyor. Sevdiğiyle kavuşan bir öykü." dedi.

Oyunu, İlkadım Kaymakamı Abdulkadir Demir ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar da izledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Samsun'da öğretmenler 'Türkmen Düğünü' oyununu sahneledi - Son Dakika

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