Samsun’da ‘Ozanların İzinde, Aşıkların Yolunda’ konserine yoğun ilgi - Son Dakika
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Samsun’da ‘Ozanların İzinde, Aşıkların Yolunda’ konserine yoğun ilgi

Samsun’da ‘Ozanların İzinde, Aşıkların Yolunda’ konserine yoğun ilgi
23.06.2026 09:33
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'Ozanların İzinde, Aşıkların Yolunda-Opera Anadolu'da' projesi kapsamında Samsun’da düzenlenen konserde, yedi halk ozanının eserleri opera tekniğiyle seslendirildi. Gecede Çarşamba’dan gelen ilkokul öğrencilerinin sahne performansı büyük beğeni toplarken, kültürel mirasın yeni nesillere aktarılması hedefleniyor.

"Ozanların İzinde, Aşıkların Yolunda-Opera Anadolu'da" projesi kapsamında Samsun'da gerçekleştirilen konser, Samsunlu sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

Anadolu'nun yedi bölgesinden yedi halk ozanına ait eserlerin opera tekniğiyle yorumlandığı programda, Türk halk müziğinin köklü mirası evrensel sanat diliyle buluşturuldu. Her eserin hikayesi ve kültürel arka planının da paylaşıldığı gecede, dinleyiciler duygu dolu anlar yaşarken, salonu dolduran sanatseverler eseri alkışladı.

Kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasını amaçlayan konserin en anlamlı anlarından biri ise Samsun'un Çarşamba ilçesinden gelen Şehit Nuri Pamir İlkokulu öğrencilerinin sahne performansı oldu. Minik öğrenciler oluşturdukları koroyla türkülere eşlik ederken, proje sahibi Soprano Ceylan Mira Balcı ile birlikte seslendirdikleri eserlerle izleyicilerden büyük alkış aldı. Çocukların ve gençlerin programa yoğun olarak katılması gecenin en dikkat çeken yönlerinden biri oldu.

Program sonunda konuşan katılımcılar, Anadolu'nun zengin kültürel mirasını opera sanatıyla buluşturan bu özgün projenin son derece değerli olduğunu ifade ederek, özellikle çocukların ve gençlerin böylesine nitelikli bir sanat etkinliğinde yer almasının umut verici olduğunu dile getirdi. Katılımcılar, halk ozanlarının eserlerinin yeni nesillere aktarılmasına katkı sağlayan projeden duydukları memnuniyeti paylaşarak Ceylan Mira Balcı'yı tebrik etti.

Geceye Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, İlçe Jandarma Komutanı Coşkun Kurt, Samsunlu halk ozanı Mustafa Bilir (Aşık Obalı), Samsun Türk Ocakları Başkanı Mustafa Çağatay Tufan'ın yanı sıra sanat, eğitim, sivil toplum ve basın camiasından çok sayıda davetli katıldı.

"Ozanların İzinde, Aşıkların Yolunda-Opera Anadolu'da" projesi, Anadolu'nun farklı bölgelerinde yaşayan kültürel değerleri sanat aracılığıyla görünür kılmayı, halk ozanlarının eserlerini yeni nesillerle buluşturmayı ve Türkiye'nin somut olmayan kültürel mirasının yaşatılmasına katkı sunmayı hedefliyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Samsun’da ‘Ozanların İzinde, Aşıkların Yolunda’ konserine yoğun ilgi - Son Dakika

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