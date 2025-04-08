Samsun'da Romanlara Özel Toplu Düğün Töreni Yapıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Samsun'da Romanlara Özel Toplu Düğün Töreni Yapıldı

Samsun'da 15 Roman çift, resmi nikahlarının ardından toplu düğün merasimi ile hayatlarını birleştirdi. Düğün, Roman kültürüne özgü renkli görüntülere ve eğlencelere sahne oldu. Davetliler, çiftlerin mutluluğuna ortak oldu.

08.04.2025 22:05  Güncelleme: 22:08
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Romanlara toplu düğün: 15 Roman çift doyasıya eğlendi

Düğüne iki yaşındaki bebekleri ile katılan çift ilgi odağı oldu

SAMSUN - Samsun'da resmi nikahı olmayan 15 Roman çifte toplu nikah ve düğün merasimi yapıldı. Düğüne iki yaşındaki bebekleri ile katılan çift ise ilgi odağı oldu.

Samsun'un Canik ilçesinde, "8 Nisan Dünya Romanlar Günü" kapsamında toplu nikah ve düğün töreni gerçekleştirildi. Samsun Valiliği, Canik Kaymakamlığı, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Canik Belediyesi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliği ile düzenlenen toplu nikah ve düğün töreninde, daha önce resmi nikahı bulunmayan ya da maddi imkansızlıklar nedeniyle düğün yapamayan çiftler hem evlendi hem de doyasıya eğlendi. Roman kültürüne özgü renkli görüntülerin yaşandığı gecede çiftler adeta düşman çatlattı. Müzik eşliğinde dans eden çiftler, sahnede bebekleriyle poz verirken izleyicilerden büyük alkış aldı.

Resmi nikahları kıyılan çiftler, hediye töreni, pasta kesimi, duaların edilmesi ve tebriklerin kabul edilmesinin ardından Roman havası eşliğinde oynadılar. Birbirinden değişik figürler sergileyen çiftler ve davetliler çalan müzik eşliğinde eğlendiler. Düğünün ilgi odağı ise Abdulbaki-Kübranur Kisbet çifti oldu. Muhammet ismini verdikleri 2 aylık bebekleri ile düğünde göbek atan Kisbet çifti, katılanların ilgi odağı oldu.

Programda konuşan ve çiftleri tebrik eden Samsun Vali Yardımcısı Vekili/Canik Kaymakamı Şeref Aydın, "Roman vatandaşlarımızın yaşadıkları zorlukların devlet olarak bilincindeyiz. Sizlerin yaşadığı sıkıntıları çözmek, hak ettiğiniz yaşam standartlarına kavuşturmak için elimizden gelen her türlü çabayı gösteriyoruz, göstermeye devam edeceğiz. Bugün burada kurumlarımızın iş birliği ile gerçekleştirdiğimiz organizasyon da bunun en güzel örneği. Çiftlerimizi tebrik ediyor, ömür boyu mutluluklar ve hayırlı evlatlar diliyorum" dedi.

Başkan Sandıkçı: "Roman kardeşlerimize pozitif ayrımcılıkla yaklaşmaktayız"

Her zaman Roman vatandaşların yanında olduklarının altını çizen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Ben, canım sıkkın olduğunda Roman kardeşlerimizin yaşadığı ya 200 Evler'e ya da Yavuz Selim Mahallesi'ne giderim. Çünkü orada 24 saat heyecan mevcut. Bu renkli kültürünüz her daim ilimize farklılık katmaktadır. Bizler de Cumhurbaşkanlığımız ve diğer kurumlarımızla birlikte sürekli Roman kardeşlerimize pozitif ayrımcılıkla yaklaşmakta, destek olmaktayız. Bugünkü program da bunlardan biridir. 15 çiftimizin nikahını kıydık ve toplu düğün törenini yaptık. İnşallah, vatanda ve millete hayırlı nesiller yetiştirirsiniz" diye konuştu.

"Aile, sadece bireylerin değil, toplumların da huzur ve istikrar kaynağıdır"

Aile Yılı'nda böyle güzel bir etkinlikte yer aldıkları için mutlu olduğunu ifade eden Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, "Böyle anlamlı bir buluşmanın Aile Yılı'yla bir araya gelmesi, aile kurumunun toplumsal hayattaki merkezi rolüne dikkat çekilmesi açısından ayrıca anlam taşımaktadır. Bu vesileyle, güçlü, sağlıklı ve sürdürülebilir aile yapılarının desteklenmesinin ne denli önemli olduğunu bir kez daha hep birlikte idrak etme fırsatı buluyoruz. Aile, sadece bireylerin değil, toplumların da huzur ve istikrar kaynağıdır. Dayanışmanın, sevginin, güvenin ve sorumluluğun yaşandığı en temel kurumdur. Dolayısıyla burada atılan her adım, yalnızca iki insanı değil, aynı zamanda toplumun bütününü ilgilendiren bir anlam taşımaktadır. Bugün hayatlarını birleştiren tüm çiftlerimize, sağlık, huzur ve karşılıklı sevgiyle dolu uzun bir ömür diliyorum. Bu anlamlı programa katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlara, emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum. Ayrıca bu güzel buluşmaya katılım sağlayarak bizleri onurlandıran tüm misafirlerimize de en içten şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Eyüp Çakır da programda yaptığı konuşmada, "Romanlar Günü'nü kutluyorum. Nikahı kıyılan çiftlerimize mutluluklar diliyorum. Emeği geçen tüm kurumların birlikteliği çok kıymetli. Kurumlarımız birlikte hareket ederek Roman kardeşlerimizin yanında olmaya devam edecek. Romanlar bu ülkenin rengidir. Bu renk ülkemiz için çok kıymetli. Sizler bu ülkenin neşe kaynağısınız. Neşeniz her zaman daim olsun. Mutluluklar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Büyük eğlenceye sahne olan toplu nikah ve düğün törenine ayrıca Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır, Samsun İl Aile ve Sosyal Hizmetler Vakfı Müdürü Ferhan Sarıcaoğlu, Canik İlçe Sağlık Müdürü Gözde Küleç Sarı, Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Zahit Köseoğlu, Canik İlçe Müftüsü Bayram Karar, Canik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yusuf Celil Caner, Canik Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Musa Öncül, protokol üyeleri ve davetliler katıldı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Samsun, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Samsun'da Romanlara Özel Toplu Düğün Töreni Yapıldı - Son Dakika

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