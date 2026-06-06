Samsun'da Takas Pazarı ve Çevre Şenliği - Son Dakika
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Samsun'da Takas Pazarı ve Çevre Şenliği

Samsun\'da Takas Pazarı ve Çevre Şenliği
06.06.2026 17:47  Güncelleme: 17:55
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Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye Çevre Haftası kapsamında düzenlediği Takas Pazarı ve Çevre Şenliği, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti. Etkinlikte kullanılmayan eşyalar takas edilirken, geri dönüşüm defilesi ve tiyatro gösterileriyle çevre bilinci aşılandı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Takas Pazarı ve Çevre Şenliği" yoğun katılımla gerçekleştirildi. Türkiye Çevre Haftası kapsamındaki organizasyon ile çevre duyarlılığı ve paylaşım kültürü noktasında farkındalık oluşturuldu.

Samsun'da çeşitli etkinliklerle kutlanan Türkiye Çevre Haftası kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Samsun Valiliği ve Samsun Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Takas Pazarı ve Çevre Şenliği programı düzenlendi. Atakum sahilindeki organizasyona vatandaşların ilgisi yoğun oldu. "Takas Et, Paylaş, Dönüştür, Yaşat" sloganıyla gerçekleşen organizasyonun en dikkat çeken bölümü Takas Pazarı oldu.

Program sabah saatlerinde ürün kabul ve kayıt işlemleriyle başladı. Vatandaşlar, evlerinde kullanmadıkları ancak hala değer taşıyan eşyaları teslim ederek kuponlarını aldı. Katılımcılar tarafından getirilen kitaplar, oyuncaklar, ev eşyaları ve çeşitli ürünler takas kuponlarına dönüştürülerek yeniden kullanım döngüsüne kazandırıldı. Gün boyunca kurulan takas pazarında yalnızca ürünler el değiştirmedi. Katılımcılar tüketmek yerine değerlendirmenin mümkün olduğunu deneyimledi.

Etkinlik kapsamında Çam Ağacı Anaokulu öğrencileri geri dönüştürülebilir malzemelerden hazırlanan kostümlerle defile gerçekleştirdi. Minik öğrencilerin performansı katılımcılardan tam not aldı. Sahnedeki müzik performansları ve tiyatro gösterileri ise çevre bilincini eğlenceyle buluşturdu. "Baygeri ve Bayan Dönüşüm" adlı tiyatro gösterisi, çevre bilinci ve geri dönüşümün önemini yansıttı. Etkinlikte sahne alan müzik grubu ise şenliğe renk katarken vatandaşlar da keyifli anlar yaşadı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Samsun'da Takas Pazarı ve Çevre Şenliği - Son Dakika

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