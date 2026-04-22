Samsun\'da Türk Dünyası Çocuk Festivali

SAMSUN'da 9 ülkeden 120 katılımcının yer aldığı 'Türk Dünyası Çocuk Festivali'nde sergilenen halk oyunları gösterileri ilgiyle izlendi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Samsun Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türk Dünyası Araştırma Vakfı, Yunus Emre Enstitüsü, Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü başta olmak üzere çok sayıda kurum ve kuruluşun katkılarıyla Türk Dünyası Çocuk Festivali, Samsun'da gerçekleştirildi. Kentte bir alışveriş merkezinin bahçesinde düzenlenen gösteriyi MHP Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Necmi Çamaş, MHP İl Başkanı Burhan Mucur, öğrenciler ve aileleri katıldı. Balkarya, Kazakistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen öğrenciler, sergiledikleri gösterilerle izleyicilerin ilgisini çekti. Program için Azerbaycan, Kırgızistan, Gagauz, Kırım, Kosova, Özbekistan ve Türkiye'nin bazı şehirlerinden Samsun'a gelen diğer öğrenciler ise Bafra ve Çarşamba'da gösteriler yaptı.

ÇOCUKLARDAN BARIŞ MESAJLARI

Türk Dünyası Çocuk Festivali'nin 1 hafta süreceğini ve Samsun'da pazartesi gününden itibaren başladığını belirten MHP Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal, "İlk programımızı Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ) Türk Dünyası Şehirler Zirvesi ile yaptık. Daha sonra Türk Dünyası Çocuk Şöleni'nin açılışını yaptık. Büyük bir yürüyüş oldu. Binlerce çocuğumuz ile Devlet Su İşleri'nin (DSİ) önünde yürüyüş başladı. Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktık. Bu hafta elim bir hadise yaşamıştık. Çocuklarımızı andık. Daha sonra da Cumhuriyet Meydanı'nda Türk dünyasından gelen gruplarımızın çok güzel bir gösterisi oldu. Bugün de şehrimizin çeşitli meydanlarında Türk dünyasının çocukları gösteriler yapıyor. Samsun merkezde buradayız. Çarşamba ve Bafra'da da gösterilerimiz devam ediyor. Yarınki büyük gösteriye hazırlanıyoruz. Çocuklarımız buradan Türk dünyasına şu mesajı veriyorlar. 'Biz beraber kardeşiz. Geçmişimiz birdi, geleceğimiz bir olacak. Biz dünyada barış, mutluluk ve huzur içinde yaşayacağız. Şimdiden bu dünyanın bu düşüncesini de Samsun'da gerçekleştiriyoruz' Samsun, Türk dünyasının buluşma noktası" dedi.

'9 ÜLKEDEN ÇOCUKLAR GELDİ'

Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Necmi Çamaş ise "Samsun, geçen yıl 1'incisini yaptığı Uluslararası Türk Dünyası 23 Nisan Çocuk Festivali'nin bu yıl ikincisini yapıyor. 9 kardeş ülkemizden gelen çocuklarımızla 23 Nisan'ı onların kültürleriyle yakışır bir şekilde Samsun'umuzla kutluyoruz. Samsun, her zaman uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapmış bir şehirdir. 19 Mayıs ruhunun şehrimizde yaşatmış olduğu etkinin çocuklarımızın benliğine 23 Nisan ile işlenmesi çok güzel bir hadiseydi. Bu konuda Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımızın ve MHP Genel Başkan Yardımcımız İlyas Topsakal'ın çok büyük destekleri oldu. Samsun adına çok teşekkür ediyoruz. Daha nice güzel etkinlikleri birlikte geçireceğimize, 23 Nisan'ın milli benliği, Türklüğü ve Türk devletlerinin kenetlenmesini sağlayacak etkinlikleri yapacağımıza inanıyorum" diye konuştu.