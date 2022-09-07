SAMDOB, festivallerde bale ve müzikal sahneleyecek - Son Dakika
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SAMDOB, festivallerde bale ve müzikal sahneleyecek

07.09.2022 16:17
SAMDOB, festivallerde bale ve müzikal sahneleyecek

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında "Piri Reis" balesi ve "Hisseli Harikalar Kumpanyası" müzikalini sahneye koyacak.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında "Piri Reis" balesi ve "Hisseli Harikalar Kumpanyası" müzikalini sahneye koyacak.

SAMDOB'dan yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak amacıyla 16 Eylül-23 Ekim'de düzenlenecek 2022 Güz Dönemi 2. Başkent Kültür Yolu ve 1. Troya Kültür Yolu Festivali'nde, ünlü bir müzikal ve bale sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Türk tiyatrosunun büyük ustası Haldun Dormen'in kaleme aldığı, "Hababam Sınıfı" filmi müziğiyle gönüllerde taht kuran Melih Kibar'ın bestelediği, Çiğdem Talu'nun şarkı sözlerini yazdığı Hisseli Harikalar Kumpanyası müzikalini, besteci ve orkestra şefi Kıvanç Tepe müzik düzenlemelerini yaparak senfonik orkestraya uyarladı. Rejisör Şahan Gürkan'ın opera bale sahnesine taşıdığı müzikalin koreografisini ise Şebnem Şenel üstleniyor. 100'ü aşkın sanatçı ve teknik ekibin görev alacağı "Hisseli Harikalar Kumpanyası" müzikali, Ankara Resim Heykel Müzesi'nde 2 Ekim'de sanatseverlerle buluşacak.

SAMDOB, Çanakkale'de gerçekleştirilecek "1. Troya Kültür Yolu Festivali'nde ise "Piri Reis" balesini sahneye koyacak.

Osmanlı'nın yetiştirdiği önemli değerlerden, denizlerin piri Muhyiddin Piri Bey'in hayatının görsel şölenle anlatıldığı "Piri Reis" balesinin müzikleri Can Atilla, koreografi ve librettosu Armağan Davran ve Volkan Ersoy'a ait. Piri Reis balesi 19 Eylül Pazartesi günü Çanakkale İÇDAŞ Kongre Merkezi'nde sahnelenecek.

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Kaynak: AA

Piri Reis, Türkiye, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat SAMDOB, festivallerde bale ve müzikal sahneleyecek - Son Dakika

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