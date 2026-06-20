KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Türkiye Kültür Yolu Festivali' kapsamında düzenlenen 'Samsun Kültür Yolu Festivali' başladı. 9 gün sürecek festivalde 18 farklı noktada 225 etkinlik düzenlenecek. Festivalin açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, "Türkiye Kültür Yolu Festivali her yıl büyüyerek, tüm ülkemizin, tüm illerimizin satına yayılarak büyümekte, gelişmekte. Bugün artık dünyanın en büyük festivallerinden birisi olmuş durumda" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca hayata geçirilen 'Türkiye Kültür Yolu Festivali' kapsamında düzenlenen 'Samsun Kültür Yolu Festivali', bugün üçüncü kez başladı. Kentte 9 gün boyunca 18 farklı noktada gerçekleştirilecek 225 etkinlikle kültür, sanat ve gastronominin buluşma noktası olacak. Festival kapsamında belirlenen 44 lezzet noktası da şehrin köklü mutfak kültürünü ziyaretçilerle buluşturacak. Samsun Müzesi'nde düzenlenen festival açılışına; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın yanı sıra Samsun Valisi Orhan Tavlı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof.Dr. Fatma Aydın, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Türkiye Kültür Yolu Festivali Genel Direktörü Selim Terzi, il protokolü ve çok sayıda sanatsever katıldı.

'ARTIK BİR DÜNYA MARKASI OLDUK'

Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, "Bugün artık bir dünya markası haline gelmiş Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 7'nci durağı olan Samsun'dayız. Bugün açılışını gerçekleştiriyoruz. Samsun'da 9 gün boyunca 225 etkinliğimiz olacak. Tabii bu Türkiye Kültür Yolu Festivali her yıl büyüyerek, tüm ülkemizin, tüm illerimizin satına yayılarak büyümekte, gelişmekte. Bugün artık dünyanın en büyük festivallerinden birisi olmuş durumda. Bir dünya markası haline gelmiş durumda. Tabii burada en önemli sorumluluğumuz olarak sanatçılarımızla insanımızın, vatandaşlarımızın kültür sanata ulaşımı anlamında çok önemli mecralarından bir tanesini oluşturmakta. Aynı zamanda o illerimizin sosyoekonomik düzeyine, ekonomisine çok önemli katkılar sağlamakta. Tabii burada gastronomi etkinlikleri de olduğu için şehrin gastronomisinin tanıtım anlamında da çok önemli bir fonksiyon icra etmekte. Yine şehirlerimizin turizm marka değerlerini yükseltmekte" dedi.

'FESTİVALİN 7'NCİ DURAĞI BU SENE SAMSUN'DA'

Samsun'da 9 gün boyunca dolu dolu bir program hazırladıklarını ifade eden Türkiye Kültür Yolu Festivali Genel Direktörü Selim Terzi ise "Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 7'nci durağı bu sene Samsun'da. Artık Samsun Kültür Yolu Festivali'ni iyi tanıdı. Kültür Yolu Festivali de Samsun'u iyi tanıdı ve çok sevdi. Dolayısıyla baktığınızda 9 gün mümkün olunca dolu dolu bir program hazırlamaya gayret ettik. Konserlerden sergilere, atölye çalışmalarından çocuk etkinliklerine, Türk mutfağından, gastronomiden, söyleşilere kadar, bakanlığımızın ilgili birimleri, opera, bale, devlet tiyatroları, sinema genel müdürlüğünün etkinliklerine kadar ve çok geniş bir çocuk köyü, çocuklarımızın hem eğlenip hem öğrenici, çok özel bir 9 gün Samsun yine deneyimleyecek. Burada hem çevre illerden değerli vatandaşlarımız hem Samsun'a misafir olarak gelecek yerli yabancı konuklar Türkiye Kültür Yolu Festivali'ni deneyimleyecekler. Sosyal medya hesaplarımızdan bütün içerik detaylarına ulaşmak mümkün" diye konuştu. Bakan Yardımcısı Alpaslan ve beraberindeki heyet, daha sonra Samsun Müzesi'nde bulunan 'Yaşayan Miras: Samsun Sergisi'ni ziyaret etti.