Samsun Kültür Yolu Festivali'nde Eskizden Piksele Dijital Sanat Sergisi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Samsun Kültür Yolu Festivali'nde Eskizden Piksele Dijital Sanat Sergisi

Samsun Kültür Yolu Festivali\'nde Eskizden Piksele Dijital Sanat Sergisi

Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen Eskizden Piksele Dijital Sanat Sergisi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergi, Türkiye'nin farklı coğrafyalarında gerçekleşen özel bir sanat inisiyatifi olarak öne çıkıyor. Serginin küratörü Ayşe Demirci, serginin gelenek ile gelecek arasında kurulan köprüyü temsil ederek, sanatın zenginliğini ve evrensel etkisini vurguladığını söyledi. Sergi, 16 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.

11.06.2024 11:39
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Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen "Eskizden Piksele Dijital Sanat Sergisi", sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen sergi, Türkiye'nin farklı coğrafyalarında gerçekleşen özel bir sanat inisiyatifi olarak öne çıkıyor.

Her bir edisyon, öncekilerden farklı eserlerin bir araya getirildiği dinamik bir platform sunarak sanatseverlere farklı deneyim yaşatıyor.

Serginin küratörü Ayşe Demirci, AA muhabirine, serginin gelenek ile gelecek arasında kurulan köprüyü temsil ederek, sanatın zenginliğini ve evrensel etkisini vurguladığını söyledi.

Anadolu'nun binlerce yıllık kültürel birikiminin bu köprünün en güçlü ifadesi olduğuna işaret eden Demirci, "Bu topraklar, çağlar boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve her birinden izler taşımıştır. Bu izler, Anadolu'nun sanatına ve sanatçılarına eşsiz bir derinlik ve çeşitlilik katmıştır. Geçmişten günümüze uzanan bu zengin miras, Anadolu'nun derinliklerinde dijital sanatın yeni ve heyecan verici ifadeleriyle birleşerek, sanatseverleri benzersiz bir keşif yolculuğuna çıkarıyor." dedi.

Serginin 2022 yılından beri Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yürüttükleri bir proje olduğunu belirten Demirci, "Bu proje, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında sergilenmeye devam etti. Burada Bakanlığımızla, Türkiye'deki genç sanatçılara destek veriyoruz. Hem üretim hem sergileme desteği veriyoruz, dünya çapında ve uluslararası gösterimini sağlıyoruz aslında. Bu sene ilk defa açık çağrı programı başlattık. Bu çağrı programıyla sanatçı davetleri aldık. Bir haftada 240 sanatçı başvurdu, 27'si seçici kurul tarafından değerlendirildi ve eserleri sergilenmeye hak kazandı." ifadelerini kullandı.

Demirci, 27 sanatçının eserlerini "Eskizden Piksele Dijital Sanat Sergisi"ne yerleştireceklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"İlkini Samsun'da yaptık. Burada 4 açık çağrı sanatçımız vardı. Diğer illere de diğer kanal sanatçılarımızı yerleştirerek sergi yapıyoruz. Odaklandığımız nokta, o şehrin sanatçılarını biraz daha öne çıkarmak ve profesyonel anlamda üretim yapan sanatçılar ile açık çağrı sanatçılarını bir araya getirerek hem network sağlamak hem de bir alan tanımak. Her sanatçının tabii ki kendine ayrı bir dili, uslubu ve kavramı var. Bunları benim topladığım bir kürasyon metninde birleştiriyorum. Bu kürasyon metninde Eskizden Piksel'in bu seneki edisyonu, Anadolu edisyonu. Anadolu'nun çeşitliliğini, kültürel mirasını ve zenginliğini, her sanatçının kendine öz yaptığı eserleri farklı biçimde sergileyerek, geçmişiyle gelecek arasında bir bağ kuruluyor."

Sergi, 16 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Samsun Kültür Yolu Festivali'nde Eskizden Piksele Dijital Sanat Sergisi - Son Dakika

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