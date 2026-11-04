Samsun Onur Anıtı kabartmaları mavnacıların İstiklal Madalyası hikayesini anlatıyor - Son Dakika
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Samsun Onur Anıtı kabartmaları mavnacıların İstiklal Madalyası hikayesini anlatıyor

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Samsun Onur Anıtı kabartmaları mavnacıların İstiklal Madalyası hikayesini anlatıyor
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Samsun'daki Onur Anıtı'nın kaidesindeki kabartmalarda, Milli Mücadele'de silah ve mühimmat taşıyan mavnacıların kahramanlıkları anlatılıyor. Mavnacılara 1924'te verilen İstiklal Madalyası, Etnografya Müzesi'nin dönüştürüleceği İstiklal Madalyası Müzesi'nde sergilenecek.

Samsun'un simgelerinden Onur Anıtı'nın kaidesinde yer alan kabartmalarda, Milli Mücadele döneminde şehre İstiklal Madalyası kazandıran mavnacıların kahramanlıkları anlatılıyor.

Kurtuluş Savaşı yıllarında Samsun'da yaşayan mavnacılar, Karadeniz'de açıkta demirleyen gemilerden silah ve mühimmat taşıyarak Anadolu'ya ulaştırdı. Zorlu deniz şartlarına rağmen sürdürülen bu çalışmalar, Milli Mücadele'ye önemli katkı sağladı. Mavnacıların fedakarlığı, 1924 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından İstiklal Madalyası ile ödüllendirildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Necmi Çamaş, Avusturyalı heykeltıraş Heinrich Krippel tarafından yapılan Onur Anıtı'nın taşıdığı anlam hakkında bilgi verdi. Anıtın yalnızca Atatürk'ü değil, Milli Mücadele'ye destek veren Anadolu insanının fedakarlığını da anlattığını belirten Çamaş, "Onur Anıtı, 1927 yılında Avusturyalı heykeltıraş Heinrich Krippel'e sipariş edildi ve 1931 yılında Samsun'a getirildi. Anıtta Milli Mücadele'nin farklı aşamaları tasvir ediliyor. Kaidesindeki kabartmalardan birinde de Karadeniz'in zorlu şartlarında silah ve mühimmat taşıyan mavnacıların mücadelesi yer alıyor" dedi.

Mavnacıların, açıkta demirleyen gemilerden aldıkları silah ve mühimmatı gece karanlığında kıyıya ulaştırdığını anlatan Çamaş, "Karaya çıkarılan mühimmat, kadın, erkek, genç ve yaşlı demeden Anadolu insanı tarafından sırtlarda taşınarak Milli Mücadele'ye ulaştırıldı. Bu kabartmalarda, Anadolu insanının mücadeleye verdiği lojistik desteği görüyoruz. Karadeniz'in hırçın dalgalarına rağmen görevlerini sürdüren mavnacıların fedakarlıkları bu figürlerle anlatılıyor. 1924 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi, mavnacıların gösterdiği bu kahramanlığı İstiklal Madalyası ile onurlandırdı. Samsun, İnebolu ve Trabzon mavnacılarının Milli Mücadele'ye katkıları bu şekilde ödüllendirildi" diye konuştu.

İstiklal Madalyası müzede sergilenecek

Mavnacılar loncasına verilen İstiklal Madalyası'nın yeniden Samsun'a getirildiğini belirten Çamaş, madalyanın yeni bir müzede sergileneceğini söyledi. Çamaş, "Mavnacılar loncasına verilen İstiklal Madalyası, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve milletvekillerinin katkılarıyla geçen yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen törenle Samsun'a teslim edildi. Bu tarihi mirası yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla eski Samsun Müzesi olarak bilinen Etnografya Müzesi'ni 'İstiklal Madalyası Müzesi - Karadeniz'in Sessiz Kahramanları Mavnacılar' adıyla müze ve sergi alanına dönüştürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Düzenleme çalışmalarının ardından İstiklal Madalyası Müzesi ve sergi salonunun vatandaşların ziyaretine açılması planlanıyor.

Kaynak: İHA
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