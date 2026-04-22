Samsunspor'dan 23 Nisan Kutlaması

22.04.2026 09:04
Samsunspor, 23 Nisan'ı çocuklarla birlikte eğlenceli etkinliklerle kutladı, sosyal sorumluluk vurgusu yaptı.

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un başarılı futbolcuları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kırsal mahalledeki ilkokul öğrencileri ile birlikte eğlenerek kutladı.

Samsunspor, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Tekkeköy Kahyalı İlköğretim Okulu'nda minik öğrenciler ile bir araya geldi. Samsunspor İcra Kurulu Üyesi ve Pazarlama Departmanı Başkanı Zeycan Yıldırım, futbolcular Rick van Drongelen, Elayis Tavsan, Joe Mendes, Ali Diabate, Bedirhan Çetin, Efe Törüz ve Tahsin Bülbül çocuklarla birlikte bayramı kutladı. Bol bol çocuklarla fotoğraf çektiren Samsunsporlu futbolcular, imza dağıtıp birlikte maç yaptılar.

Futbolun sadece spordan ibaret olmadığını dile getiren Zeycan Yıldırım, "Bu tarz etkinlikler, çocukların hayat boyu unutamayacağı bir etkiye dönüşebiliyor. O yüzden çocuklarla birlikte olmak mutluluk verici. Futbolun topluma etkisi çok büyük. İnsanlara dokunmak ve onların yanında olmak gerekiyor. Onları mutlu etmek için bu tür etkinlikleri önemsiyoruz. Böylece futbolun sporun üzerinde de bir etkisi olduğunu deneyimlemiş oluyoruz" dedi.

Çocukların toplum için çok önemli bir varlık olduğunu ifade eden Rick van Drongelen, "Çocuklarla vakit geçirmek çok keyifli ve harika bir duygu. Çocuklarımız çok tutkulular. Onlarla vakit geçirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bayramlarını kutluyorum" diye konuştu.

İlk kez memleketinde bayram kutladığını ifade eden Elayis Tavsan ise "Ben yarı Türk'üm, annem Türk. Türk kökenli bir oyuncu olarak buradayım. Bu bayramda çocuklarla birlikte vakit geçirmek, fotoğraf çektirmek, imza vermek çok keyifliydi. Beraber bu bayramı geçirdiğimiz için mutluyum" şeklinde konuştu.

Karadeniz temsilcisinin futbolcuları ile keyifli vakit geçiren öğrenciler aynı zamanda okul halı sahasına kurulan oyun alanlarında da futbolcularla birlikte çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

