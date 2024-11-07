Sanat diliyle Hikmet ve Direniş Güngören'de! - Son Dakika
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Kültür Sanat

Sanat diliyle Hikmet ve Direniş Güngören'de!

Sanat diliyle Hikmet ve Direniş Güngören\'de!

Hikmet ve Diriliş temalı Özlem Gören ve Öğrencileri Tezhip Sergisi Güngören Gösteri Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu. Gazzali Kültür Sanat Sezonu'nun açılışı gündemiyle 6 Kasım Çarşamba günü Güngören Gösteri Merkezi'nde sanatseverlerin ilgisine sunulan etkinlikte tezhip sanatçısı Özlem Gören'e öğrencileri Havva Temizer, Nurdagül Kırtay, Nuray Demir ve Ayşe Süheyla Ekici eserleriyle eşlik ediyor.

07.11.2024 12:37
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BAŞKAN YARDIMCISI ABDULKADİR ALTINHAN: HİKMET VE DİRENİŞİN İSMİ GAZZALİ

Sanat danışmanı İbrahim Ethem Gören'in küratörlüğünü üstlendiği tezhip sergisinin açılışında konuşan Güngören Belediyesi Başkan Yardımcısı Abdulkadir Altınhan belediyeleri nezdinde her yıl kültür sanat sezonlarına bir İslam âliminin ismini verme geleneğini 2024 yılında İmam Gazzali ile sürdürdüklerini, Gazzali'nin hikmet ve direnişin öncü isimleri arasında yer aldığını belirtti.

Hikmet ve Direniş temalı tezhip sergisinde sûre-i celîleler, âyet-i kerîmeler, hadis-i şerifler, esmâ-i hüsnâlar, hilye-i şerifeler ve şiirler, hüsn-i hat sanatı ustaları Ali Hüsrevoğlu,Tahsin Kurt, Prof. Dr. Süleyman Berk, Hâdi Kayacı, Sevim Beyazıt (Şirikçi), Caner Özek, Fatma Zehra Ulusoy, Mahmûd Kerkükî, Kerzan Efendi, Emin Efendi, Ayşe Onat, Muhammed Yûsuf, Cevdet Efendi ve Ayşe Süheyla Ekici eliyle sülüs, celî sülüs, sülüs-celî sülüs, sülüs-nesih, nesih, ta'lik, celî ta'lik, ta'lik-nesta'lik, ta'lik-celî ta'lik, dîvâni, celî dîvânî, kûfi ve mâkılî yazı nevileri kullanılmış.

Sanat diliyle Hikmet ve Direniş Güngören'de!

TEZHİP SANATÇISI ÖZLEM GÖREN: GELENEKSEL SANATLARIN ASLİ UNSURU USTADIR

Sergide yer alan eserler usta-çırak yöntemiyle uzun yıllar alınan eğitimlerin ardından ortaya çıkmış. Geleneksel sanatlarımızın temelinin usta olduğuna ve talebenin ustasından görerek öğrendiğine vurgu yapan müzehhibe Özlem Gören öz sanatlarımızda usta-çırak münasebetlerini, "Geleneksel sanatlarımız yeni kuşaklara usta-çırak silsilesiyle ustaların rehberliğinde elden ele; dilden dile, gönülden gönle bin bir himmet ve gayretlerle sarkaçlanıyor. Öz sanatlarımızın temel unsuru ustadır. Hüsn-i hatta, minyatürde, ebruda ve sair sanatlarımızda olduğu gibi tezhipte de ustasız sanatkâr olunmaz. Tezhipçi hüdâyinâbit bir şekilde bezeme sanatını öğrenemez, kendi kendine tam ve mükemmel manada tezhipçi olunamaz. Bu durumdakiler her ne kadar tezhip yapıyor görünse de çalışmalara asliyet ve terkip şuuru bakımından pek çok eksik sirayet eder." cümleleriyle değerlendirdi.

Sanat diliyle Hikmet ve Direniş Güngören'de!

TEZHİP SERGİSİ 10 KASIM PAZAR GÜNÜNE KADAR ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR

Klasik tezhip tasarım ve uygulamalarının yer aldığı 50 eserden müteşekkil Özlem Gören ve Öğrencileri Tezhip Sergisi 10 Kasım Pazar gününe kadar Güngören Gösteri Merkezi'nde sanatseverlerin ilgisine açık kalacak.

Sanat diliyle Hikmet ve Direniş Güngören'de!
Sanat diliyle Hikmet ve Direniş Güngören'de!

Kültür Sanat, Güngören, Eğitim, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Sanat diliyle Hikmet ve Direniş Güngören'de! - Son Dakika

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