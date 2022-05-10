Sanatçı Ahmet Say Vefat etti (2) - Son Dakika
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Sanatçı Ahmet Say Vefat etti (2)

10.05.2022 22:59
Sanatçı Ahmet Say Vefat etti (2)

SAY AİLESİNDEN CENAZEYE İLİŞKİN AÇIKLAMAVefat eden sanatçı Ahmet Say'ın ailesi, cenaze töreniyle ilgili açıklamada bulundu.

SAY AİLESİNDEN CENAZEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Vefat eden sanatçı Ahmet Say'ın ailesi, cenaze töreniyle ilgili açıklamada bulundu. Ahmet Say'ın oğlu piyanist ve bestekar Fazıl Say'ın Twitter hesabından paylaştığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Değerli müzikolog ve yazar Ahmet Say'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Ahmet Say için 12 Mayıs Perşembe günü saat 10.30'da Çankaya Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde bir anma töreni düzenlenecek, ardından Ankara Kocatepe Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip Karşıyaka Mezarlığı'nda sonsuzluğa uğurlanacaktır."


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Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat Sanatçı Ahmet Say Vefat etti (2) - Son Dakika


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