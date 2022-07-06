Sanatçı ve oğlu Bora Gencer'e geçmiş olsun temennisinde bulunan Pekkan, bir süre sanatçılarla sohbet edip sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › Sanatçı Ajda Pekkan'dan caz sanatçısı Gencer'e ziyaret - Son Dakika

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