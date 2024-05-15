Sanatçı Mediha Korkmaz'ın 'Demir Yolunda Gül Buldum' Sergisi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Sanatçı Mediha Korkmaz'ın 'Demir Yolunda Gül Buldum' Sergisi Açıldı

Sanatçı Mediha Korkmaz\'ın \'Demir Yolunda Gül Buldum\' Sergisi Açıldı

Sanatçı Mediha Korkmaz'ın 1950 yılında Bulgaristan'dan Türkiye'ye göçen ailesini ve Türk vatandaşlarını konu alan 'Demir Yolunda Gül Buldum' isimli sergisi, Odunpazarı Oda Sanat Galerisi'nde açıldı. Sergide, Korkmaz'ın aile anıları ve göç eden dönemin Türk vatandaşlarının kültürel hafızası çeşitli yollarla ziyaretçilere aktarıldı. Sergi, 23 Mayıs tarihine kadar ziyaretçilere açık olacak.

15.05.2024 09:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sanatçı Mediha Korkmaz'ın 1950 yılında Bulgaristan'dan Türkiye'ye göçen ailesini ve Türk vatandaşlarını konu alan "Demir Yolunda Gül Buldum" isimli sergisi, Odunpazarı Oda Sanat Galerisi'nde açıldı.

Sergide Mediha Korkmaz'ın aile anılarının yanı sıra Türkiye'ye göçen dönemin Türk vatandaşlarının kültürel hafızası da çeşitli yollarla ziyaretçilere aktarıldı.

Sergi, Oda Sanat Galerisi Küratörü Özlem Kanat'ın açılış konuşmasıyla başladı.

Korkmaz, sergisinde Bulgaristan'ın Razgrad ve Şumnu şehirlerinden Eskişehir'in Bozuyük ilçesine göç eden ailesinden kalan eşyalar aracılığıyla meydana getirdiği eserleri sergiledi. Döneme ait dokuma kumaş parçaları, perdeler, fotoğraflar ve eşyaların birleşiminden oluşan eserler ziyaretçiler tarafından ilgiyle karşılandı.

Sergisinin ziyaretçiler tarafından ilgiyle karşılandığını belirten Korkmaz, "O döneme dair aklımda kalan çok anım var. Babannemden, dedemden, annemden ve babamdan kalan anılarımın hepsini hatırlıyorum. Bu sergiyle birlikte o günleri bir kez daha anmış oldum" diye konuştu.

Sergisine koyduğu ismin göç edilen dönemi yansıttığını belirten Korkmaz, şunları söyledi:

"Demir Yolunda Gül Buldum', Bulgaristan'da bir dantel örneğidir. Demiryolu aynı zamanda göçü anlatan bir şey. Zaten o dönemde Bulgaristan'dan trenle gelmişler. Gül bulmak ise anavatana gelmenin beklentisini simgeliyor. Ben de bu danteli perdelerime uyguladım, o perdeyi de burada sergilemek istedim. Demir yolunda gül bulmanın bence çok güzel bir anlamı var, dantellere boşuna bu isim konulmamış. Yollar, göç ve gülün verdiği umut güzel şey."

Sergi, 23 Mayıs tarihine kadar ziyaretçilere açık olacak.

Kaynak: AA

Bulgaristan, Odunpazarı, Türkiye, Sanat, Kültür, Göçmenler, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Sanatçı Mediha Korkmaz'ın 'Demir Yolunda Gül Buldum' Sergisi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:14 Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı
16:00 Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı
15:40 2 milyon 950 bin TL’ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı 2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı
14:12 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada Yerlikaya’dan bir açıklama daha 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada? Yerlikaya'dan bir açıklama daha
12:03 Kumpas iddialarına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz Kumpas iddialarına ilk yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz
15:50 Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık
15:03 Bakan Işıkhan, refah payı bekleyen emeklilere temmuz ayını işaret etti Bakan Işıkhan, refah payı bekleyen emeklilere temmuz ayını işaret etti
14:59 Ahmet San: Ajda Pekkan’ın dünya starı olamamasının sebebi Ahmet San: Ajda Pekkan'ın dünya starı olamamasının sebebi
14:46 Aziz Yıldırım’dan Ali Koç’a bomba teklif: Kim seçilirse Mourinho ile devam etsin, yarı parasını ben ödeyeceğim Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a bomba teklif: Kim seçilirse Mourinho ile devam etsin, yarı parasını ben ödeyeceğim
14:32 Köprü ve otoyollara yapılan zam enflasyonu nasıl etkiler Bakan Şimşek’ten açıklama var Köprü ve otoyollara yapılan zam enflasyonu nasıl etkiler? Bakan Şimşek'ten açıklama var
14:26 2 buçuk saat arayla cinayet Arkadaşlarından birini öldürüp, diğerini yaraladı 2 buçuk saat arayla cinayet! Arkadaşlarından birini öldürüp, diğerini yaraladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2024 16:33:38. #1.12#
SON DAKİKA: Sanatçı Mediha Korkmaz'ın 'Demir Yolunda Gül Buldum' Sergisi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement