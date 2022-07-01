Vali Mehmet Makas, konser öncesi kalabalığa hitaben, sosyal ve kültürel etkinliklerle dolu "Erzincanfest 2022"nin her kesime hitap ettiğini ifade etti.

Kaynak: AA

Mustafa Yıldızdoğan, Cumhuriyet Meydanı, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › Sanatçı Mustafa Yıldızdoğan, 'Erzincanfest 2022' kapsamında konser verdi - Son Dakika

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