Sanatçı Mustafa Yıldızdoğan, "Erzincanfest 2022" kapsamında konser verdi - Son Dakika
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Sanatçı Mustafa Yıldızdoğan, "Erzincanfest 2022" kapsamında konser verdi

01.07.2022 22:52
Sanatçı Mustafa Yıldızdoğan, "Erzincanfest 2022" kapsamında konser verdi

Sanatsal ve kültürel etkinliklerin gerçekleştirildiği "Erzincanfest 2022" kapsamında sanatçı Mustafa Yıldızdoğan sahneye çıktı.

Sanatsal ve kültürel etkinliklerin gerçekleştirildiği "Erzincanfest 2022" kapsamında sanatçı Mustafa Yıldızdoğan sahneye çıktı.

Yıldızdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda verdiği konserde sevilen parçalarını seslendirdi.

Canlı performans sergileyen Yıldızdoğan, zaman zaman şarkılarını hayranlarıyla söyledi.

Vali Mehmet Makas, konser öncesi kalabalığa hitaben, sosyal ve kültürel etkinliklerle dolu "Erzincanfest 2022"nin her kesime hitap ettiğini ifade etti.

Konsere Belediye Başkanı Bekir Aksun, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala ile vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

Mustafa Yıldızdoğan, Cumhuriyet Meydanı, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Sanatçı Mustafa Yıldızdoğan, 'Erzincanfest 2022' kapsamında konser verdi - Son Dakika

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