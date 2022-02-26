Sanatçı Necip Karakaya: "Mescid-i Aksa, ümmetin bir şuuru ortaya koymasının işaretidir" - Son Dakika
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Sanatçı Necip Karakaya: "Mescid-i Aksa, ümmetin bir şuuru ortaya koymasının işaretidir"

26.02.2022 23:00

Sanatçı Necip Karakaya: "Mescid-i Aksa, ümmetin bir şuuru ortaya koymasının işaretidir" Sanatçı Necip Karakaya, Ankara'da düzenlenen Kudüs Haftası etkinliklerine katılarak, "Ben hep kıyamda duruşu Mescid-i Aksa'ya benzetirim çünkü Mescid-i Aksa ümmetin bir şuuru ortaya koymasının işaretidir" dedi.

Sanatçı Necip Karakaya: "Mescid-i Aksa, ümmetin bir şuuru ortaya koymasının işaretidir"

ANKARA - Sanatçı Necip Karakaya, Ankara'da düzenlenen Kudüs Haftası etkinliklerine katılarak, "Ben hep kıyamda duruşu Mescid-i Aksa'ya benzetirim çünkü Mescid-i Aksa ümmetin bir şuuru ortaya koymasının işaretidir" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2021 itibariyle Miraç Kandilinin olduğu haftayı "Kudüs Haftası" ilan etmişti. Ülke genelinde faaliyet gösteren 55 sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek oluşturduğu Küdus Şurası'nın gençlik teşkilatı da bu kapsamda Ankara Hamamönü Taceddin Dergahı önünde Minia Kudüs Tırı, Kubbetüssahra Çadırı, resim atölyesi, fotoğraf sergisi ve fikir duvarından oluşan bir etkinlik düzenledi. Programın açılışında mini konser dinletisi de yapıldı. Programa katılım sağlayan ve dinleyicileriyle buluşan sanatçı Necip Karakaya, Kudüs ve 3 aylar ile ilgili duygularını paylaştı.

"Mescid-i Aksa ümmetin bir şuuru ortaya koymasının işaretidir"

Kıyamda duruşu Mescid-i Aksa'ya benzettiğini çünkü Mescid-i Aksa'nın Müslümanların bir şuuru ortaya koymasının işareti olduğunu belirten sanatçı Karakaya, "Kudüs ile alakalı bütün ümmeti Muhammed bir araya gelerek bir mana üzerinde buluşurlar ve o mana madde planında zaman zaman gün yüzüne çıkar. O mananın peşinden hareket eder müminler. Ama gelin görün ki şu anda Cenab-ı Allah'ın lütfu ilahisiyle bize ikram edilen harikulade aylar içerisindeyiz ve Recebi Şerif'in birkaç gün sonra yaşayacağımız muhteşem bir gecesiyle bu gönlümüzdeki manayı birleştirme imkanı bulacağız. 3 mekan vardır yeryüzünde. Onlardan birisi Kudüs-ü Şerif, birisi Mekke-i Mükerreme birisi de Medine-i Münevvere'dir. Aslında bize ikram edilen 3 aylar gibidir onlar da. Recebi Şerif'i tarif ederken Ehlullah der ki 'müminler sanki kıyamda gibi namaza dururlar'. Ben hep kıyamda duruşu Mescid-i Aksa'ya benzetirim çünkü Mescid-i Aksa ümmetin bir şuuru ortaya koymasının işaretidir. Sonrasında Şaban-ı Şerif gelir ki orada da müminler rükuya eğilir topyekun. Nihayetinde elbette secde anı vardır ki müminin Cenab-ı Allah'a en yakın zaman dilimidir o zaman" cümlelerine yer verdi.

"Bütün bu muhabbeti Kudüs-ü Şerif üzerinden ifade etmek sadece bir mümine yaraşır"

Söylenen bütün sözlerin, bütün manaların insanları Allah'a biraz daha yaklaştırırsa bir manası ve güzelliği olacağını söyleyen Karakaya, "Bu üç şehir ve bu üç mekan aslında namazla yani miraçla birleşir. Bizim bütün hayatımızı bir yönüyle kuşatır. Bütün bu muhabbeti Kudüs-ü Şerif üzerinden ifade etmek ise sadece ve sadece bir mümine yaraşır. Nuri Pakdil üstadın dediği gibi; 'kalbimin yarısı Mekke'dir diğer yarısı Medine'dir. Kudüs-ü Şerif üzerinde bir tül gibi örtülmektedir'. Söylenen bütün sözler, bütün nağmeler, bütün manalar bizleri Cenab-ı Allah'a ve onunu habibi edibine birazcık daha yaklaştırırsa bir manası ve bir güzelliği vardır. Biz de dua ederiz ki hem sizler vesilesiyle sözlerimiz bütün dünyadaki ümmeti Muhammed ile buluşsun hem de burada yapılan etkinlikler Kudüs'ün şahlanışına, dirilişine ve kıyamına sebep olsun ki biz o vakit anlayalım Medine-i Münevvere bizim için neyi temsil ediyor. Mekke-i Mükerreme bizi nasıl bir araya getirmek için hazır bekliyor" ifadelerini kullandı.

Sanatçı Necip Karakaya: Mescid-i Aksa, ümmetin bir şuuru ortaya koymasının işaretidir
Sanatçı Necip Karakaya: Mescid-i Aksa, ümmetin bir şuuru ortaya koymasının işaretidir
Sanatçı Necip Karakaya: Mescid-i Aksa, ümmetin bir şuuru ortaya koymasının işaretidir

YORUMLAR
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Batman'da Kudüs Haftası dolaysıyla açıklama yapıldı Batman'da Kudüs Haftası dolaysıyla açıklama yapıldı

Ankara, Mescit, Kudüs, Aksa, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Sanatçı Necip Karakaya: 'Mescid-i Aksa, ümmetin bir şuuru ortaya koymasının işaretidir' - Son Dakika


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