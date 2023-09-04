Sanatçı Sümer Ezgü trafik kazası geçirdi - Son Dakika

Sanatçı Sümer Ezgü trafik kazası geçirdi

Sanatçı Sümer Ezgü trafik kazası geçirdi
Son Güncelleme: 04.09.2023 19:31

Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü, Antalya'nın Korkuteli ilçesi yakınlarında trafik kazası geçirdi. Kazada sürücü Ezgü ile araçta bulunan ailesi hafif sıyrıklarla kurtuldu.

Sanatçı Sümer Ezgü, Antalya'nın Korkuteli ilçesi yakınlarında trafik kazası geçirdi. Seyir halindeki cipin kontrolden çıkarak devrildiği kazada sürücü Ezgü ile araçta bulunan ailesi şans eseri hafif sıyrıklarla kurtuldu.

Sanatçı Sümer Ezgü Trafik Kazası Geçirdi
Sümer Ezgü

CİP VE KARAVAN YOLA DEVRİLDİ

Kaza, öğle saatlerinde Korkuteli ilçesi yakınlarında meydana geldi. Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü, cip ve ona bağlı olan karavanla seyir halindeyken Korkuteli'ye yaklaştığı sırada kontrolden çıktı. Sümer Ezgü ve ailesinin içinde bulunduğu cip ve karavan yola devrildi. Ezgü ve ailesi, kazayı yara almadan atlattı.

Sanatçı Sümer Ezgü Trafik Kazası Geçirdi

"HİÇBİRİMİZ YARALANMADIK"

Sümer Ezgü, kazanın ilçeye gelmeden önce, yokuş aşağı yolda ilerlerken meydana geldiğini söyledi. Ezgü, "Öğle saatlerinde Antalya'dan yola çıktık. Eşim ve çocuklar da araçtaydı. Yokuş aşağı inerken hızım 70-80 kilometre civarındaydı. Bir anda araç yalpalamaya başladı. Biraz gaza bastım ama toparlamadı ve yola devrildik. Hiçbirimizde sıkıntı yok. Yaralanmadan araçtan çıktık" dedi.

Sanatçı Sümer Ezgü Trafik Kazası Geçirdi
Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Sanatçı Sümer Ezgü trafik kazası geçirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sanatçı Sümer Ezgü trafik kazası geçirdi - Son Dakika
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