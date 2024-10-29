Sanatla Buluşan Binlerce Çocuk

Kültür Sanat

"İlk Tiyatrom, İlk Konserim" projesi kapsamında binlerce çocuk ve genç sanatla tanıştı.

Zorlu PSM'den yapılan açıklamaya göre "İlk Konserim, İlk Tiyatrom" projesi kapsamında Zorlu Çocuk Tiyatrosu tarafından sahnelen "Kusursuz Dünya Müzikali"ni izleyen çocuklar, müzikalin oyuncularıyla buluştu.

Zorlu PSM'nin SosyalBen Vakfı ve Türk Eğitim Vakfı (TEV) gibi sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde yürüttüğü proje kapsamında 2 yılda Zorlu PSM'nin sahnelerinde 3 bin 500'den fazla genç ve çocuk ağırlandı.

Sivil toplum kuruluşları ve İstanbul'un çeşitli ilçelerinin belediyeleri aracılığıyla gelen katılımcılar, Zorlu PSM'nin ev sahipliğinde düzenlenen konser ve tiyatro etkinliklerinde sanatı birebir deneyimleme fırsatı buluyor.

İstanbul'un dezavantajlı bölgelerinde yaşayan, hayatlarında hiç konsere ya da tiyatroya gitmemiş yetişkin ve çocukları sanatla tanıştırmayı amaçlayan proje ile yıl sonuna kadar 5 bin çocuk ve gence ulaşılması hedefleniyor.