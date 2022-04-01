Sanatseverler 'Denizler Mürekkep Olsa' hat sergisi ile Üsküdar'da bir araya geldi - Son Dakika

Sanatseverler 'Denizler Mürekkep Olsa' hat sergisi ile Üsküdar'da bir araya geldi

İSTANBUL - Üsküdar'ı, bir kültür sanat semti haline getiren Üsküdar Belediyesi, Efdaluddin Kılıç'ın eserlerinden oluşan 'Denizler Mürekkep Olsa' hat sergisini Üsküdar Nevmekan Sahil Galeri'de İstanbullularla bir araya getirdi. Sergide konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Üsküdar'ın sanata, kültüre dair bir marka anlamı var" dedi.

Üsküdar Belediyesi Nevmekan Sahil Galeri'de açılışı gerçekleşen Denizler Mürekkep Olsa Hat Sergisi, sanatseverleri Allah'ın sözlerini İstanbul Boğazı'nın derin suları üzerinden İstanbullularla buluşturdu. Efdaluddin Kılıç'ın Allah'ın sözlerinin yol göstericiliğiyle hayata geçirdiği eserlerinden oluşan sergi, hat sanatının inceliklerini anlatıyor. Ayetlerin izinden giden Efdaluddin Kılıç, mürekkebiyle adeta denizleri dile getirdiği eserlerini sanatseverler ile buluşturdu. Vatandaşlar sergiye yoğun ilgi gösterdi. Sergi, kurdele kesimi ve hediyelerin takdim edilmesinin ardından ziyarete açıldı. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve Efdaluddin Kılıç günün anlam ve önemine dair katılımcılara açıklamalarda bulundu. Sergi 15 Mayıs tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

"Hat sanatı olmazsa olmazımız"

Sergi hakkında konuşma yapan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Değerli dostlarım, hat sanatının en kadim kökleri derinliği, insanoğlunun var olmasıyla birlikte başlar. Böyle gelenekli bir sanatın üstadı, ustası kıymetli dostumuz çok anlamlı, çok önemli, çok özel eserlerinden oluşan sergiyi açıyoruz. Böyle güzel bir isim ve muhteşem sanat eserlerinin siz kıymetli sanat dostlarının, sanatçıların, beğenisine, hizmetine sunuluyor olmasından bizler de mutluyuz. Üsküdar Belediyesi olarak hamdolsun bir ivme yakaladık. Sanata, kültüre dair bir marka anlamı var Üsküdar'ın. Bu güzelliği, bu bereketi, bu lezzeti ve tadı inşallah gelecek kuşaklara taşıma adına önemli bir zemin oldu. Biz de bu tür sergilerden, bu tür faaliyetlerden, programlardan, projelerden çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Eserler ile dikkat çeken hat sanatçısı sergi sahibi Efdaluddin Kılıç, "Bu sergi aslında Ramazan'a da denk geldi. Hat sanatıyla alakalı bir sergi. Farklı olarak ben burada içinde süsleme unsurlarının bulunmadığı, tezhip ve ebru gibi yan sanatlardan biraz arındırdım. Sadece harflerin kendi formları, kelimelerin kendi güzellikleri üzerine kurguladığım bir sergi açtım. Bu serginin içerisindeki eserler Kur'an-ı Kerim'den ve birkaç tane hadisi şeriften oluşuyor. Ayrıca da bütün kainatı kapsayan büyük bir kompozisyonun küçük parçaları gibi değerlendirebileceğimiz parça, bütün ilişkisini belki sorgulayacağımız bir anlatım dili var. İlk başta biraz şaşırtıcı olabiliyor. Bazen 'bu harflerin sağını solunu niye kestiniz' diye kırılanlar oluyor ama biraz mesajı alırlarsa seveceklerini düşündüğüm bir çalışma şekli oldu" dedi.