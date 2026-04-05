SANKO'da Fotoğraf Sergisi Açıldı

05.04.2026 13:57
Resim öğretmenleri Işın Özkan ve Celalettin Tecimer, SANKO Sanat Galerisinde fotoğraf sergisi açtı.

Sanatçı Işın Özkan, sergi açılışında yaptığı konuşmada sergilenen her fotoğrafının hem fiziksel ışığın hem de içsel bir bakışın izini taşıdığını söyledi.

Fotoğrafın çok özel bir alan olduğunu ve güçlü bir dil barındırdığını belirten Özkan,"Işığın nesnelerle kurduğu sessiz ama güçlü ilişkiye birlikte tanıklık ediyoruz. Natürmort benim için yalnızca hareketsiz objeleri fotoğraflamak değil; zamanı yavaşlatmak, ışığın bir yüzeye değdiği o kısa anı görünür kılmak demek" dedi.

Fotoğraf sanatının kendisi için yalnızca bir ifade biçimi değil, aynı zamanda bir bakma ve görme pratiği olduğuna dikkat çeken Özkan, kadrajın içine giren her unsurun, kendi hikayesini fısıldadığına vurgu yaptı.

"Işığın yönü, şiddeti ve zamansallığı, fotoğrafın ruhunu belirleyen en temel unsurlar arasında yer almaktadır" diyen Özkan, şöyle devam etti:

"Köyde bahçe içinde bir evde yaşamaya başlamak, üretimimde belirleyici bir kırılmaya yol açtı. Sınırlı bir alanın aslında sonsuz bir evren barındırdığını keşfettim. Çiçekleri, böcekleri, meyveleri ve gündelik nesneleri birer görsel anlatıya dönüştürdüm. Makro detaylarda saklı olan incelik, natürmort kompozisyonlarda pastoral bir dinginliğe evriliyor. Çoğunlukla doğal ışıkla çalışıyorum. Günün farklı saatlerinde değişen ışığın nesneler üzerindeki titreşimini takip ediyorum. Işık, bu sergide yalnızca bir aydınlatma unsuru değil; formu dönüştüren, zamanı işaret eden ve varlığı görünür kılan bir özneye dönüşüyor. Eserlerim, izleyiciyi doğanın yavaş ritmine, gündelik olanın içindeki şiirselliğe ve ışığın adil dağılımına tanıklık etmeye davet ediyor."

Işın Özkan, 1966 yılında Samsun'da doğdu. Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Bölümü'nden 1987 yılında mezun olan Özkan, 2010 yılına kadar resim öğretmenliği yaptı.

Rahatsızlığı nedeniyle sergi açılışına katılamayan Celalettin Tecimer ise gönderdiği mesajında, fotoğraf makinasıyla ortaokul yıllarında tanıştığını, "Yaşanmışlıklar; Sabahattin Ali Sinop" adlı sergisinde, tarihi Sinop Cezaevi'ndeki yaşanmışlıkları kareleriyle buluşturma amacıyla vizör, ışık ve diyafram yardımıyla duygularını, sessiz çığlıkları ifade ettiğini kaydetti.

Sanatçı, öğretmenliği sırasında çalıştığı köy, kasaba ve kentlerdeki yaşanmışlıklara duyarsız kalmadığını, kompozisyonlarda objelerin içindeki ifadeleri inceleyerek, bir bavulun, bir dalganın, bir su damlasının barındırdığı duyguları ölümsüzleştirmeyi amaçladığının altını çizdi.

Sergi açılışına katılan SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı ise SANKO Holding'in sanayi yatırımlarının yanı sıra, eğitim ve kültür-sanat alanlarında da öncü olduğunu ifade ederek, sanatçıları kutladı.

İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Mehmet Aykanat da sanat galerilerinin kentlerin gelişmişlik düzeyine katkı sağladığını, SANKO Sanat Galerisinin Gaziantep'in ötesinde, ülke genelinde bilinen bir platform olduğunu söyledi.

Gaziantep Fotoğraf Sanatı Derneği önceki dönem başkanlarından Hasan Yelken, sergilenen fotoğrafların tarihe bırakılan belgeler olduğuna işaret ederek, diğer illerden gelen sanatçıların sergi açmasının önemli kazanım olduğunu vurguladı.

SANKO Park AVM Müdürü Sait Gizir, alışveriş merkezlerindeki galerilerin, sanatın her yaş grubuna ulaştırılması anlamında önemli misyon üstlendiklerini, SANKO Park'ın bu konuda Türkiye'de öncüler arasında bulunduğuna işaret etti.

SANKO Sanat Galerisi Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Halil Çiçek ise 2004 yılında sanata ve sanatçıya hizmet amacıyla açılan SANKO Sanat Galerisinin, ülkemizin önemli ve saygın galerilerinden birisi haline gelmesinin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, SANKO Holding adına "Zeugma Fırat'ın Gerdanlığı" isimli yayını Işın Özkan'a takdim etti.

Işın Özkan ve Celalettin Tecimer'in fotoğraflarının yer aldığı sergi, SANKO Park AVM üçüncü katta bulunan SANKO Sanat Galerisi'nde 17 Nisan 2026 tarihine kadar her gün 12.00-20.00 saatleri arasında gezilebilecek. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

