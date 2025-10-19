Şanlıurfa'da 4. Uluslararası Göbeklitepe Kısa Film Festivali düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Şanlıurfa'da 4. Uluslararası Göbeklitepe Kısa Film Festivali düzenlendi

Şanlıurfa\'da 4. Uluslararası Göbeklitepe Kısa Film Festivali düzenlendi
19.10.2025 23:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa, 4. Uluslararası Göbeklitepe Kısa Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu.

Şanlıurfa, 4. Uluslararası Göbeklitepe Kısa Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu.

Şanlıurfa Gönüllüler Derneği öncülüğünde, Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin katkılarıyla bu yıl 4'üncüsü düzenlenen festival sona erdi.

Türkiye'nin farklı üniversitelerinde görev alan 30 akademisyenin jüri üyeliği yaptığı festivalde seçilen kısa filmler, Şanlıurfa Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Farklı ülkelerden 3 bini aşkın filmin yarıştığı festivalde, ödüller düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Birinciliği Hümam Özkara "Hayat Devam Ediyor" filmiyle, ikinciliği Şükrü Özümcan "Saçını Kesen Berber" filmiyle üçüncülüğü ise "Holy Heaviness" filmiyle Farnoos Abedi kazandı.

Şanlıurfa Gönüllüler Derneği Başkanı Habip Çadırcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, festivali Göbeklitepe'nin ve kentin tanıtımına katkı sunma amacıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

Festivale gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti ifade eden Çadırcı, "Festivale yoğun bir ilgili oldu. 140 ülkeden başvuru aldık, hiç tahmin etmediğimiz ülkelerden bile başvurunun olması bizi sevindirdi. Daha önceki yıllara göre festivalin kapsamı genişleyerek devam ediyor. Hem katılım hem de başvuru sayısının artması bu işin iyiye gidişini gösteriyor. Emeği ve desteği olan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Film Festivali, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Göbeklitepe, Festival, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Şanlıurfa'da 4. Uluslararası Göbeklitepe Kısa Film Festivali düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manisa’da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı Manisa'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
Sahte çakarlı araçla karakola gitti Üstelik ehliyetsiz Sahte çakarlı araçla karakola gitti! Üstelik ehliyetsiz
Trump “Yakında kara operasyonu olacak“ dedi, Venezuela 72 saatlik tatbikat başlattı Trump "Yakında kara operasyonu olacak" dedi, Venezuela 72 saatlik tatbikat başlattı
Erzurum’da 3,5 büyüklüğünde deprem Erzurum'da 3,5 büyüklüğünde deprem
’’Yolyemezler’’ suç örgütüne yasadışı bahis soruşturması ''Yolyemezler'' suç örgütüne yasadışı bahis soruşturması
Telefonların ÖTV matrahlarında değişiklik Fiyatlar 1000 liraya yakın düşebilir Telefonların ÖTV matrahlarında değişiklik! Fiyatlar 1000 liraya yakın düşebilir

23:51
Samsunspor’a Tanguy Coulibaly’den kötü haber geldi
Samsunspor'a Tanguy Coulibaly'den kötü haber geldi
22:46
Yapay zeka, Fenerbahçe’nin Avrupa’da kaçıncı olacağını tahmin etti
Yapay zeka, Fenerbahçe'nin Avrupa'da kaçıncı olacağını tahmin etti
22:12
Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı
Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı
21:23
Bakan Kurum, Yüzyılın Konut Projesi’nin ayrıntılarını canlı yayında anlattı
Bakan Kurum, Yüzyılın Konut Projesi'nin ayrıntılarını canlı yayında anlattı
20:30
Aile katliamı Anne ve babasını öldürüp intihar etti
Aile katliamı! Anne ve babasını öldürüp intihar etti
20:12
Kurtlar Vadisi’nin Mematisi dizideki unutulmaz türküyü böyle söyledi
Kurtlar Vadisi'nin Mematisi dizideki unutulmaz türküyü böyle söyledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2025 00:02:16. #7.11#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da 4. Uluslararası Göbeklitepe Kısa Film Festivali düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.