Şanlıurfa'da ara tatil ve havanın güzel seyretmesiyle kentin önemli tarihi ve turistik mekanlarından Balıklıgöl'de ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

Ara tatili fırsat bilen vatandaşlar, aileleri ve çocuklarıyla birlikte Balıklıgöl'e geldi. Sabah saatlerinden itibaren hareketliliğin arttığı tarihi bölgede yerli ve yabancı ziyaretçiler yoğunluk oluşturdu. Özellikle çocuklarıyla vakit geçirmek isteyen ailelerin tercih ettiği Balıklıgöl'de ziyaretçiler, tarihi alan çevresinde yürüyüş yaptı, Balıklıgöl ve çevresindeki mekanları gezdi. Bazı ziyaretçiler ise tarihi alanın farklı noktalarında fotoğraf çektirerek ara tatil hatıralarını ölümsüzleştirdi.

Şanlıurfa'nın önemli turizm merkezlerinden Balıklıgöl, ara tatil ve güzel havanın etkisiyle kent sakinlerinin yanı sıra farklı şehirlerden gelen ziyaretçileri de ağırladı. Ziyaretçiler, Balıklıgöl'e hayran kaldıklarını belirterek herkesin görmesi tavsiyesinde bulundu.