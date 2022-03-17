Şanlıurfa'da Berat Kandili öncesi Balıklıgöl yoğunluğu - Son Dakika
Üye Girişi

Şanlıurfa'da Berat Kandili öncesi Balıklıgöl yoğunluğu

17.03.2022 14:53

Şanlıurfa'da Berat Kandili öncesi Balıklıgöl yoğunluğu Şanlıurfa'da soğuk havaya aldırış edilmedi Şanlıurfa'da Ramazan ayı dolaysıyla Berat Kandili kutlamaya gelen vatandaşlar soğuk havaya aldırış etmedi.

Şanlıurfa'da Berat Kandili öncesi Balıklıgöl yoğunluğu

Şanlıurfa'da soğuk havaya aldırış edilmedi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da Ramazan ayı dolaysıyla Berat Kandili kutlamaya gelen vatandaşlar soğuk havaya aldırış etmedi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da çeşitli illerden ve Şanlıurfalılar Berat Kandili dolaysıyla dini, tarihi ve turistik mekanlar arasında yer alan Balıklıgöl'e akın etti. Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili dolayısıyla Balıklıgöle gelen vatandaşlar, Hazreti İbrahim'in doğduğu ve Nemrut'un zulmünden kurtulmak için bir süre saklandığı rivayet edilen makamı ziyaret etti.

Kandil dolaysıyla Mersinden Şanlıurfa Balıllıgöle ailece gelen Esra Çetintaş, Şanlıurfa'yı çok seviyoruz. Geldik gördük geziyoruz. Hava şartları çok soğuk ama yine de gelip gezmek istedik. Soğuk olması hiç önemli değil bizim için. Burası peygamberler şehri her zaman gelip görülmesi gerekiyor. Bu gün Berat Kandili için geldik zamanımız varken Balıklıgölü geziyoruz" diye konuştu.

Berat Kandili dolaysıyla Balıklıgöle gelen vatandaşlar fotoğraf çekinmeyi de esirgemedi.

Şanlıurfa'da Berat Kandili öncesi Balıklıgöl yoğunluğu
Şanlıurfa'da Berat Kandili öncesi Balıklıgöl yoğunluğu
Şanlıurfa'da Berat Kandili öncesi Balıklıgöl yoğunluğu

YORUMLAR
500
Yardım kolisi dağıtıldığını duyan Suriyeliler uzun kuyruklar oluşturdu Yardım kolisi dağıtıldığını duyan Suriyeliler uzun kuyruklar oluşturdu Şanlıurfa Valisi Erin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül kandil mesajı yayımladı Şanlıurfa Valisi Erin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül kandil mesajı yayımladı

Berat Kandili, Balıklıgöl, Şanlıurfa, Ramazan, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Şanlıurfa'da Berat Kandili öncesi Balıklıgöl yoğunluğu - Son Dakika


Son Dakika
14:55 Ukrayna'dan dehşete düşüren görüntü! Rus ordusu, teslim olan sivil vatandaşı gözünü kırpmadan öldürdü
14:53 Barcelona Başkanı Laporta, İstanbul turunda! Eğlence mekanında yapılan davete Ali Koç da gitti
14:43 Kremlin sözcüsü Putin'in Ukrayna'daki operasyon bölgesine gitmeyeceğini duyurdu!
14:43 Millet İttifakı farka koşuyor! İşte Aksoy Araştırma'nın son seçim anketi
14:40 Meral Akşener Nazilli'deydi, mikrofonu vatandaşa uzattı, bir dokundu bin ah işitti
14:23 Hacker'ların yayınladığı, Zelenski'nin sahte "Teslim olun" mesajı ülkeyi birbirine kattı!
14:23 Rusya altın üretimine hızla devam ediyor!
14:22 Ukrayna liderini devlet başkanlığına götüren Halkın Hizmetkarı dizisi yeniden Netflix'te
14:09 Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın mülteci açıklamasını yorumladı: Vatandaşlarından değil Suriyelilerden, Afganlardan medet umuyor!
14:07 Ukrayna, Rus askerlerinin ölü bedenlerini soğutucularda saklamaya başladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 15:01:30. #1.11#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Berat Kandili öncesi Balıklıgöl yoğunluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement