Şanlıurfa'da Berat Kandili öncesi Balıklıgöl yoğunluğu - Son Dakika

Şanlıurfa'da Berat Kandili öncesi Balıklıgöl yoğunluğu

Şanlıurfa'da soğuk havaya aldırış edilmedi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da Ramazan ayı dolaysıyla Berat Kandili kutlamaya gelen vatandaşlar soğuk havaya aldırış etmedi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da çeşitli illerden ve Şanlıurfalılar Berat Kandili dolaysıyla dini, tarihi ve turistik mekanlar arasında yer alan Balıklıgöl'e akın etti. Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili dolayısıyla Balıklıgöle gelen vatandaşlar, Hazreti İbrahim'in doğduğu ve Nemrut'un zulmünden kurtulmak için bir süre saklandığı rivayet edilen makamı ziyaret etti.

Kandil dolaysıyla Mersinden Şanlıurfa Balıllıgöle ailece gelen Esra Çetintaş, Şanlıurfa'yı çok seviyoruz. Geldik gördük geziyoruz. Hava şartları çok soğuk ama yine de gelip gezmek istedik. Soğuk olması hiç önemli değil bizim için. Burası peygamberler şehri her zaman gelip görülmesi gerekiyor. Bu gün Berat Kandili için geldik zamanımız varken Balıklıgölü geziyoruz" diye konuştu.

Berat Kandili dolaysıyla Balıklıgöle gelen vatandaşlar fotoğraf çekinmeyi de esirgemedi.