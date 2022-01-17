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Şanlıurfa'da 'DAHİ' sergisi açıldı - Son Dakika

Şanlıurfa'da 'DAHİ' sergisi açıldı

17.01.2022 15:35

- Şanlıurfa'da 'DAHİ' sergisi açıldı Karaköprü Belediyesi'nin Esenler Belediyesi ile birlikte Battani Bilim Merkezi'nde açtığı 'DAHİ' sergisi ile geçmişten bugüne Türk bilim insanı ve bilginlerinin tanıtımı yapılıyor.

- Şanlıurfa'da 'DAHİ' sergisi açıldı

ŞANLIURFA - Karaköprü Belediyesi'nin Esenler Belediyesi ile birlikte Battani Bilim Merkezi'nde açtığı 'DAHİ' sergisi ile geçmişten bugüne Türk bilim insanı ve bilginlerinin tanıtımı yapılıyor.

Karaköprü Belediyesi Battani Uzay, Havacılık ve Bilim Merkezi'nde bilim ve bilim adamlarını tanıtma adına çalışmalar gerçekleştirirken, çok önemli bir sergiye de ev sahipliği yaptı. İstanbul Esenler Belediyesi öncülüğünde başlatılan ve geçmişten günümüze Türk bilim ve dahilerinin portreleriyle tanıtıldığı 'DAHİ' sergisi Karaköprü'de açıldı.

Karaköprü Battani Uzay, Havacılık ve Bilim Merkezi'ndeki serginin açılışına Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin yanı sıra Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, MKYK Üyesi Vildan Polat, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, AK Parti Karaköprü İlçe Başkanı Sait Ağan ve davetliler katıldı.

Sergi açılışında konuşan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Esenler'de açılan 'dahi' sergisini keşfedip Karaköprü'de de açmak istediklerini ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun da kendilerine yardımcı olduğunu dile getirdi. Baydilli, "Bilim merkezimizde geçmişten günümüze bilim insanlarını, dahileri anlatan sergimizi açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Burayı ziyaret eden gençlerimizin geçmişte dünyayı değiştirecek buluşlar yapan ve bu coğrafyalarda yaşamış dahileri görmüş oluyor. Bu sergide bize öncülük eden ve bizi yalnız bırakmayıp buraya teşrif eden Esenler Belediye Başkanımız Mehmet Tevfik Göksu'ya ve ekibine teşekkür ediyorum. Sergimiz hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Serginin öncülüğünü yapan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ise yaptığı konuşmada, medeniyetleri kurmuş olan bir şehirde bulunmanın heyecanını yaşadıklarını ifade etti. Göksu, "Her bir santimetresinde medeniyetin tecessüm ettiği Şanlıurfa'da 'Dahi' sergisini açmak bizim için ayrı bir anlam ifade ediyor. Bizler çağımızda sahte kahramanları çokça okuyoruz. Z kuşağına esas kahramanlarımızı anlatmak gerekirken, bunun üstünü örterek sahte kahramanları öğretenleri görüyoruz. Biz de kendi medeniyetimizde çok değerli buluşlar yapan asıl kahramanlarımızı anlatmaya çalışıyoruz. Karaköprü Belediye Başkanımıza sergimizi buraya kadar taşıdığı için çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de her bir insanın dünyaya dahi olarak geldiğini ifade ederek, bu topraklarda da çok önemli dahilerin çıktığını, dünyadaki birçok buluşta ataların imzasının olduğunu kaydetti.

Şanlıurfa'da 'DAHİ' sergisi açıldı
Şanlıurfa'da 'DAHİ' sergisi açıldı
Şanlıurfa'da 'DAHİ' sergisi açıldı

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Şanlıurfa, Karaköprü, Esenler, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Şanlıurfa'da 'DAHİ' sergisi açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da 'DAHİ' sergisi açıldı - Son Dakika
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